От штрафов до лишения прав: как в Европе наказывают нарушителей ПДД и что из этого переняла Украина

В Украине готовятся ввести систему штрафных баллов для водителей, которая позволит не только накладывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, но и лишать прав. Подобная практика уже много лет успешно действует в странах Европейского Союза, где она доказала свою эффективность в снижении аварийности и повышении дисциплины водителей.

По данным Visit Ukraine, украинские реформаторы изучают европейский опыт для создания адаптированной системы, которая сделает дороги более безопасными и будет стимулировать водителей ответственно относиться к правилам.

Как работают штрафные баллы в Европе

В большинстве европейских стран система штрафных баллов работает по простому принципу: за каждое нарушение начисляются или вычитаются баллы, и превышение установленного лимита автоматически ведет к временной или полной потере права управления. Во Франции, где такая система действует с 1992 года, водители стартуют с 12 баллов, которые уменьшаются за нарушения:

за разговор по телефону за рулем отнимают два балла,

за езду без ремня безопасности — три,

а за превышение скорости — от трех до одиннадцати баллов в зависимости от уровня нарушения.

Для новичков, которые имеют удостоверение менее года, порог еще ниже — шесть баллов. Потеря всех баллов автоматически приводит к аннулированию прав и требует повторной сдачи экзамена. За время действия этой системы аварийность на французских дорогах сократилась почти на двадцать процентов.

Зато в Германии баллы накапливаются в Федеральном реестре в городе Фленсбург. Максимальный предел составляет восемь баллов, после чего водитель теряет право управлять автомобилем. Нарушения классифицируются по уровню серьезности:

один балл начисляется за административные нарушения, например, превышение скорости более чем на 21 км/ч или пользование телефоном за рулем;

два балла — за особо опасные действия, такие как проезд на красный свет или игнорирование дистанции;

три балла — за уголовные нарушения, в частности вождение в состоянии опьянения или побег с места ДТП.

Кроме того, высокий "балансовый" счет влияет на страхование автомобиля, повышая его стоимость.

Италия, где система действует с 2003 года, сочетает наказание с бонусами. Стартовый баланс водителя составляет двадцать баллов, которые уменьшаются за нарушения, а за два года без штрафов государство начисляет дополнительные десять баллов. В зависимости от тяжести нарушения отнимаются разные баллы:

один за неправильное использование фар;

пять — за проезд на красный свет;

десять — за управление в нетрезвом состоянии и пятнадцать — за опасные маневры или значительное превышение скорости.

Потеря всех баллов предусматривает повторную сдачу экзамена и временный запрет на управление транспортным средством.

В Польше система имеет гибкий подход: лимит составляет двадцать четыре балла для опытных водителей и двадцать для новичков. Превышение лимита приводит к аннулированию прав, однако нарушенные баллы автоматически исчезают через двенадцать месяцев, если водитель не превышает установленного лимита. Кроме того, история накопленных баллов влияет на стоимость страхового полиса: водители с большим количеством нарушений платят больше.

Что объединяет европейские системы

Несмотря на различия в деталях, все европейские системы придерживаются общих принципов. Они автоматизированы и прозрачны, водители четко знают последствия своих действий, а система позволяет балансировать между наказанием и мотивацией, предоставляя возможность восстановления баллов или получения бонусов за безупречное вождение. История нарушений также становится частью профиля водителя и влияет на страхование.

В общем, европейский опыт показывает, что штрафные баллы — это не только способ наказания, а эффективный механизм формирования культуры ответственного вождения. Для тех, кто планирует путешествие в страны ЕС, советуют оформлять международное страхование "Зеленая карта", которое покрывает убытки в случае ДТП на территории участников системы.

Напомним, что в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, а за их накопление предусмотрено лишение водительского удостоверения. В частности, законопроект предусматривает увеличение штрафов за превышение скорости и уменьшение разрешенной погрешности с 20 до 10 км/ч, как в большинстве европейских стран.

