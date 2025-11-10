Від штрафів до позбавлення прав: як у Європі карають порушників ПДР і що з цього перейме Україна

В Україні готуються запровадити систему штрафних балів для водіїв, яка дозволятиме не лише накладати штрафи за порушення правил дорожнього руху, а й позбавляти прав. Подібна практика вже багато років успішно діє у країнах Європейського Союзу, де вона довела свою ефективність у зниженні аварійності та підвищенні дисципліни водіїв.

За даними Visit Ukraine, українські реформатори вивчають європейський досвід для створення адаптованої системи, що зробить дороги безпечнішими та стимулюватиме водіїв відповідально ставитися до правил.

Як працюють штрафні бали у Європі

У більшості європейських країн система штрафних балів працює за простим принципом: за кожне порушення нараховуються або віднімаються бали, і перевищення встановленого ліміту автоматично веде до тимчасової або повної втрати права керування. У Франції, де така система діє з 1992 року, водії стартують з 12 балів, які зменшуються за порушення:

за розмову по телефону за кермом віднімають два бали,

за їзду без паска безпеки — три,

а за перевищення швидкості — від трьох до одинадцяти балів залежно від рівня порушення.

Для новачків, які мають посвідчення менше року, поріг ще нижчий — шість балів. Втрата всіх балів автоматично призводить до анулювання прав і потребує повторного складання іспиту. За час дії цієї системи аварійність на французьких дорогах скоротилася майже на двадцять відсотків.

Натомість в Німеччині бали накопичуються у Федеральному реєстрі у місті Фленсбург. Максимальна межа становить вісім балів, після чого водій втрачає право керувати автомобілем. Порушення класифікуються за рівнем серйозності:

один бал нараховується за адміністративні порушення, наприклад, перевищення швидкості на понад 21 км/год або користування телефоном за кермом;

два бали — за особливо небезпечні дії, такі як проїзд на червоне світло чи ігнорування дистанції;

три бали — за кримінальні порушення, зокрема водіння у стані сп’яніння або втечу з місця ДТП.

Крім того, високий "балансовий" рахунок впливає на страхування автомобіля, підвищуючи його вартість.

Італія, де система діє з 2003 року, поєднує покарання з бонусами. Стартовий баланс водія становить двадцять балів, які зменшуються за порушення, а за два роки без штрафів держава нараховує додаткові десять балів. Залежно від тяжкості порушення віднімаються різні бали:

один за неправильне використання фар;

п’ять — за проїзд на червоне світло;

десять — за керування у нетверезому стані та п’ятнадцять — за небезпечні маневри або значне перевищення швидкості.

Втрата всіх балів передбачає повторне складання іспиту та тимчасову заборону на керування транспортним засобом.

У Польщі система має гнучкий підхід: ліміт становить двадцять чотири бали для досвідчених водіїв і двадцять для новачків. Перевищення ліміту призводить до анулювання прав, проте порушені бали автоматично зникають через дванадцять місяців, якщо водій не перевищує встановленого ліміту. Крім того, історія накопичених балів впливає на вартість страхового полісу: водії з великою кількістю порушень сплачують більше.

Що об’єднує європейські системи

Попри відмінності у деталях, усі європейські системи дотримуються спільних принципів. Вони автоматизовані та прозорі, водії чітко знають наслідки своїх дій, а система дозволяє балансувати між покаранням і мотивацією, надаючи можливість відновлення балів або отримання бонусів за бездоганне водіння. Історія порушень також стає частиною профілю водія та впливає на страхування.

Загалом, європейський досвід показує, що штрафні бали — це не лише спосіб покарання, а ефективний механізм формування культури відповідального водіння. Для тих, хто планує подорож до країн ЄС, радять оформлювати міжнародне страхування "Зелена карта", яке покриває збитки у разі ДТП на території учасників системи.

Нагадаємо, що в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, а за їх накопичення передбачено позбавлення водійського посвідчення. Зокрема, законопроєкт передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості та зменшення дозволеної погрішності з 20 до 10 км/год, як у більшості європейських країн.

