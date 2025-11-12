Роскошный гигант: найдено премиальное американское авто 70-х без пробега (фото)

В США нашли идеально сохранившийся Lincoln Continental 1979 года. Большое представительское авто вообще не эксплуатировалось.

Это купе Lincoln Continental Mark V 45 лет простояло в гараже — это настоящая капсула времени. О находке рассказали на сайте Autoevolution.

Роскошное авто идеально сохранилось Фото: Bring a Trailer

На одометре Lincoln Continental высвечивается пробег 97 миль (156 км). Сразу после покупки у дилера из штата Висконсин владелец приехал домой, поставил авто в гараж и больше не эксплуатировал.

Lincoln Continental Mark V не выезжал на дороги до 2024 года. Поскольку он был частью коллекции авто, то о нем заботились и регулярно обслуживали. Его состояние — как новое.

Салон отделан велюром и деревом Фото: Bring a Trailer

5,8-метровое купе Lincoln Continental Mark V 1979 года — один из последних представителей эпохи "дорожных крейсеров". В 1980 году дебютировало следующее поколение модели, которое стало более компактным и сдержанным на вид.

Відео дня

Под капотом Lincoln Continental 1979 года установлен большой 6,6-литровый V8, однако из-за жестких эконорм того времени он развивает лишь 160 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Под капотом установлен 6,6-литровый V8 Фото: Bring a Trailer

Салон Lincoln Continental Mark V отделан велюром и деревом, а на передней панели установлены часы Cartier. Комплектация включает климат-контроль, люк, магнитолу, электроприводы сидений и стеклоподъемников. Сейчас капсула времени выставлена на аукцион и ищет нового владельца.

Кстати, недавно в Киеве обнаружили культовый BMW 90-х с малым пробегом, который долгое время простоял в гараже.

Также Фокус рассказывал о капсуле времени ВАЗ-2101, которую оценили в $45 тысяч.