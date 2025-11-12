Розкішний гігант: знайдено преміальне американське авто 70-х без пробігу (фото)

У США знайшли ідеально збережений Lincoln Continental 1979 року. Велике представницьке авто взагалі не експлуатувалося.

Це купе Lincoln Continental Mark V 45 років простояло в гаражі — це справжня капсула часу. Про знахідку розповіли на сайті Autoevolution.

Розкішне авто ідеально збереглося Фото: Bring a Trailer

На одометрі Lincoln Continental висвічується пробіг 97 миль (156 км). Одразу після покупки в дилера зі штату Вісконсин власник приїхав додому, поставив авто в гараж і більше не експлуатував.

Lincoln Continental Mark V не виїжджав на дороги до 2024 року. Оскільки він був частиною колекції авто, то про нього дбали та регулярно обслуговували. Його стан – як новий.

Салон оздоблений велюром і деревом Фото: Bring a Trailer

5,8-метрове купе Lincoln Continental Mark V 1979 року – один із останніх представників епохи "дорожних крейсерів". У 1980 році дебютувало наступне покоління моделі, яке стало компактнішим та стриманішим на вигляд.

Відео дня

Під капотом Lincoln Continental 1979 року встановлено великий 6,6-літровий V8, проте через жорсткі еконорми того часу він розвиває лише 160 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

Під капотом встановлено 6,6-літровий V8 Фото: Bring a Trailer

Салон Lincoln Continental Mark V оздоблений велюром і деревом, а на передній панелі встановлено годинник Cartier. Комплектація включає клімат-контроль, люк, магнітолу, електроприводи сидінь та склопідіймачів. Зараз капсула часу виставлена на аукціон та шукає нового власника.

До речі, нещодавно в Києві виявили культовий BMW 90-х із малим пробігом, який тривалий час простояв у гаражі.

Також Фокус розповідав про капсулу часу ВАЗ-2101, яку оцінили в $45 тисяч.