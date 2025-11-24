Honda возродила знаменитую спортивную модель 90-х в современном формате (фото)

Знаменитая Honda CRX 90-х годов получила современного преемника. Как и предшественник, новое авто создано на базе Civic и сохранило съемную крышу

Новая Honda CRX дебютировала на автосалоне в Гуанчжоу в статусе концепта. Ее создали в Китае специалисты совместного предприятия GAC Honda. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Авто создали на базе Honda Civic и Integra

В качестве образца для подражания выбрали Honda CRX третьего поколения, также известную под названием del Sol. Как и знаменитый предок, автомобиль имеет съемную крышу, то есть это купе-тарга.

Крыша Honda снимается

За основу для проекта взяли китайскую Honda Integra (под этим названием в КНР выпускают Honda Civic). Автомобиль стал двухдверным и получил измененную заднюю часть с более толстыми стойками. Кроме того, установили белые колесные диски, а корпуса зеркал покрасили в красный цвет.

Салон Honda Integra остался знакомым, с технической точки зрения — также никаких изменений. Автомобиль сохранил 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 182 л. с. и 6-ступенчатую механическую КПП.

Honda CRX del Sol выпускали с 1992 по 1998 год Фото: Honda

Напомним, что оригинальная Honda CRX del Sol также базировалась на Civic. Недорогой спорткар выпускался с 1992 по 1998 год и предлагался с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 1,6 л и мощностью от 130 до 170 сил.

