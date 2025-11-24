Honda відродила знамениту спортивну модель 90-х у сучасному форматі (фото)

Знаменита Honda CRX 90-х років отримала сучасного наступника. Як і попередник, нове авто створене на базі Civic та зберегло знімний дах

Нова Honda CRX дебютувала на автосалоні в Гуанчжоу в статусі концепту. Її створили в Китаї спеціалісти спільного підприємства GAC Honda. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Авто створили на базі Honda Civic та Integra

В якості зразка для наслідування обрали Honda CRX третього покоління, також відому під назвою del Sol. Як і знаменитий предок, автомобіль має знімний дах, тобто це купе-тарга.

Дах Honda знімається

За основу для проєкту взяли китайську Honda Integra (під цією назвою в КНР випускають Honda Civic). Автомобіль став дводверним і отримав змінену задню частину з товстішими стійками. Крім того, встановили білі колісні диски, а корпуси дзеркал пофарбували в червоний колір.

Відео дня

Важливо

Соічіро Хонда — історія успіху сина коваля, який створив японського автогіганта

Салон Honda Integra залишився знайомим, із технічної точки зору – також ніяких змін. Автомобіль зберіг 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 182 к. с. та 6-ступінчасту механічну КПП.

Honda CRX del Sol випускали з 1992 по 1998 рік Фото: Honda

Нагадаємо, що оригінальна Honda CRX del Sol також базувалася на Civic. Недорогий спорткар випускали з 1992 по 1998 рік і пропонували з бензиновими двигунами об’ємом 1,5 і 1,6 л та потужністю від 130 до 170 сил.

До речі,на автосалоні в Гуанчжоу презентували перший серійний електромобіль із твердотілою батареєю.

Також Фокус розповідав про найбільший кросовер Honda на 8 місць.