Превратили "Жук" в кроссовер: японцы вернули на рынок культовый VW Beetle (фото)
Volkswagen Beetle вернули в продажу. Знаменитое массовое авто сменило образ и превратилось в оригинальный полноприводный кроссовер.
Необычный тюнинг Volkswagen Beetle выполнило японское ателье Ludix, которое специализируется на превращении легковых авто в кроссоверы и внедорожники. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Компания Ludix имеет опыт работы с автомобилями Volkwagen, ведь ранее уже создала кроссовер VW Golf. Теперь же там доработали и "Жук".Важно
За основу взяли современный Volkswagen New Beetle 1997-2011 годов. Его клиренс увеличили примерно на 70 мм и установили внедорожные шины Toyo Open Country.
Кроме того, появились защитные дуги и накладки на колесные арки. На крыше установили дополнительную оптику и багажник, в который может поместиться запасное колесо. Фары Volkswagen New Beetle получили современные светодиодные лампы.
Кроссовер Volkswagen Beetle сохраняет стандартные двигатели. Обычно для доработки выбирают 2,0-литровые версии мощностью 115 или 150 л. с. "Фишкой" от Ludix является установка полноприводной трансмиссии, что существенно улучшает внедорожные способности "Жука".
Ранее Фокус рассказывал о самом быстром кроссовере Volkswagen мощностью более 300 сил.
Также мы писали о новом более доступном аналоге Volkswagen Touareg.