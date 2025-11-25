Превратили "Жук" в кроссовер: японцы вернули на рынок культовый VW Beetle (фото)

Volkswagen Beetle вернули в продажу. Знаменитое массовое авто сменило образ и превратилось в оригинальный полноприводный кроссовер.

Необычный тюнинг Volkswagen Beetle выполнило японское ателье Ludix, которое специализируется на превращении легковых авто в кроссоверы и внедорожники. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Тюнинг Volkswagen New Beetle выполнили в Японии

Компания Ludix имеет опыт работы с автомобилями Volkwagen, ведь ранее уже создала кроссовер VW Golf. Теперь же там доработали и "Жук".

За основу взяли современный Volkswagen New Beetle 1997-2011 годов. Его клиренс увеличили примерно на 70 мм и установили внедорожные шины Toyo Open Country.

На крыше установили багажник

Кроме того, появились защитные дуги и накладки на колесные арки. На крыше установили дополнительную оптику и багажник, в который может поместиться запасное колесо. Фары Volkswagen New Beetle получили современные светодиодные лампы.

Volkswagen Beetle получил внедорожные шины и полный привод

Кроссовер Volkswagen Beetle сохраняет стандартные двигатели. Обычно для доработки выбирают 2,0-литровые версии мощностью 115 или 150 л. с. "Фишкой" от Ludix является установка полноприводной трансмиссии, что существенно улучшает внедорожные способности "Жука".

