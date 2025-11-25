Перетворили "Жук" на кросовер: японці повернули на ринок культовий VW Beetle (фото)

Volkswagen Beetle повернули у продаж. Знамените масове авто змінило образ і перетворилося на оригінальний повнопривідний кросовер.

Незвичний тюнінг Volkswagen Beetle виконало японське ательє Ludix, яке спеціалізується на перетворенні легкових авто на кросовери та позашляховики. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Тюнінг Volkswagen New Beetle виконали в Японії

Компанія Ludix має досвід роботи із автомобілями Volkwagen, адже раніше вже створила кросовер VW Golf. Тепер же там доопрацювали і "Жук".

За основу взяли сучасний Volkswagen New Beetle 1997-2011 років. Його кліренс збільшили приблизно на 70 мм та встановили позашляхові шини Toyo Open Country.

Крім того, з’явилися захисні дуги і накладки на колісні арки. На даху встановили додаткову оптику і багажник, в який може поміститися запасне колесо. Фари Volkswagen New Beetle отримали сучасні світлодіодні лампи.

Volkswagen Beetle отримав позашляхові шини і повний привід

Кросовер Volkswagen Beetle зберігає стандартні двигуни. Зазвичай для доопрацювання обирають 2,0-літрові версії потужністю 115 або 150 к. с. "Фішкою" від Ludix є встановлення повнопривідної трансмісії, що суттєво покращує позашляхові здібності "Жука".

