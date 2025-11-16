Підтримайте нас RU
Найшвидший кросовер Volkswagen показали за два роки до прем'єри (фото)

Volkswagen T-Roc
Новий Volkswagen T-Roc збереже заряджену версію R | Фото: Autocar

У лінійці Volkswagen T-Roc другого покоління залишить заряджена версія R. Кросовер отримає турбомотор потужністю понад 300 сил.

Новий Volkswagen T-Roc R надійде у виробництво з жовтня 2027 року, проте кросовер показали вже зараз. Про це повідомляє видання Autocar.

VW T-Roc R
Кросовер отримав обвіс і 20-дюймові диски
Фото: Autocar

Кросовер Volkswagen T-Roc R продемонстрували у камуфляжній плівці, проте видно, що в нього агресивніші бампери, встановлено обвіс і 20-дюймові литі диски з низькопрофільною гумою розміром 245/35 ZR20. Ззаду видно чотири вихлопні труби.

Салон Volkswagen T-Roc R розгледіти важко, але відомо, що кросовер отримає спортивні кермо та сидіння, а також змінену графіку цифрової панелі приладів.

Важливо
Сімейний електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08 із запасом ходу 700 км показали на фото
Новий Volkswagen T-Roc R збереже 2,0-літровий турбомотор, проте його віддача зросте до 333 к. с. та 400 Н∙м – як в VW Golf R та CUPRA Formentor VZ, який нещодавно побував на тесті Фокусу. Розгін до сотні займе менш ніж 5 с, а максимальна швидкість складе 250 км/год, тобто це буде найшвидший кросовер Volkswagen. Крім того, з’явиться 48-вольтна "м’яка" гібридна установка, а за доплату запропонують титановий вихлоп від Akrapovic.

Volkswagen T-Roc R
VW T-Roc R отримає 333-сильний турбомотор
Фото: Autocar

Кросовер Volkswagen T-Roc R, як і раніше, комплектуватиметься роботом DSG та повним приводом. Він отримає спеціальний дрифт-режим, спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма.

Раніше Фокус розповідав про найбільший кросовер Nissan на 8 місць.

Також ми писали про новий преміальний кросовер Skoda.