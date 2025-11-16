Самый быстрый кроссовер Volkswagen показали за два года до премьеры (фото)

В линейке Volkswagen T-Roc второго поколения останется заряженная версия R. Кроссовер получит турбомотор мощностью более 300 сил.

Новый Volkswagen T-Roc R поступит в производство с октября 2027 года, однако кроссовер показали уже сейчас. Об этом сообщает издание Autocar.

Кроссовер получил обвес и 20-дюймовые диски Фото: Autocar

Кроссовер Volkswagen T-Roc R продемонстрировали в камуфляжной пленке, однако видно, что у него более агрессивные бамперы, установлен обвес и 20-дюймовые литые диски с низкопрофильной резиной размером 245/35 ZR20. Сзади видны четыре выхлопные трубы.

Салон Volkswagen T-Roc R разглядеть трудно, но известно, что кроссовер получит спортивные руль и сиденья, а также измененную графику цифровой панели приборов.

Новый Volkswagen T-Roc R сохранит 2,0-литровый турбомотор, однако его отдача возрастет до 333 л.с. и 400 Н∙м — как у VW Golf R и CUPRA Formentor VZ, который недавно побывал на тесте Фокуса. Разгон до сотни займет менее 5 с, а максимальная скорость составит 250 км/ч, то есть это будет самый быстрый кроссовер Volkswagen. Кроме того, появится 48-вольтовая "мягкая" гибридная установка, а за доплату предложат титановый выхлоп от Akrapovic.

VW T-Roc R получит 333-сильный турбомотор Фото: Autocar

Кроссовер Volkswagen T-Roc R по-прежнему будет комплектоваться роботом DSG и полным приводом. Он получит специальный дрифт-режим, спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза.

