Гость из 70-х: обнаружен культовый 45-летний внедорожник без пробега (видео)
В США выставили на продажу Chevrolet Blazer 1979 года. Внедорожник вообще не эксплуатировался и неплохо сохранился.
Капсула времени Chevrolet Blazer стоит 114 900 долларов, хотя обычно такие внедорожники с пробегом в 5-7 раз дешевле. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
На одометре этого Chevrolet K5 Blazer 1979 года высвечивается пробег 50 миль (80 км). Внедорожник простоял 45 лет в гараже.
Авто обнаружили в столице Венесуэлы Каракасе в 2024 году. Было установлено, что в 1979 году его продали предпринимателю, который занимался корпоративными автопарками, однако по неизвестным причинам тот не поставил машину одной из местных компаний, а оставил ее в гараже.
Состояние Chevrolet K5 Blazer нельзя назвать идеальным, ведь местами лакокрасочное покрытие повреждено. Зато салон прекрасно сохранился, а шины до сих пор родные.
Chevrolet Blazer 1979 года оснащен 5,7-литровым V8, который дефорсировали до 165 л. с. из-за экологических норм. Внедорожник получил 3-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.
Остались и оригинальные документы на авто и экспортные бумаги. Недавно внедорожник Chevrolet Blazer прошел техобслуживание.
