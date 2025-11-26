Поддержите нас UA
Гость из 70-х: обнаружен культовый 45-летний внедорожник без пробега (видео)

Chevrolet Blazer K5
Chevrolet K5 Blazer стоял 45 лет в гараже

В США выставили на продажу Chevrolet Blazer 1979 года. Внедорожник вообще не эксплуатировался и неплохо сохранился.

Капсула времени Chevrolet Blazer стоит 114 900 долларов, хотя обычно такие внедорожники с пробегом в 5-7 раз дешевле. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

На одометре этого Chevrolet K5 Blazer 1979 года высвечивается пробег 50 миль (80 км). Внедорожник простоял 45 лет в гараже.

Авто обнаружили в столице Венесуэлы Каракасе в 2024 году. Было установлено, что в 1979 году его продали предпринимателю, который занимался корпоративными автопарками, однако по неизвестным причинам тот не поставил машину одной из местных компаний, а оставил ее в гараже.

Chevrolet Blazer 1979
Пробег авто составляет 80 км

Состояние Chevrolet K5 Blazer нельзя назвать идеальным, ведь местами лакокрасочное покрытие повреждено. Зато салон прекрасно сохранился, а шины до сих пор родные.

В Украине обнаружили заброшенным культовый BMW 90-х с малым пробегом (фото)
Chevrolet Blazer 1979 года оснащен 5,7-литровым V8, который дефорсировали до 165 л. с. из-за экологических норм. Внедорожник получил 3-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.

Салон Chevrolet Blazer K5
Салон Chevrolet Blazer в неплохом состоянии

Остались и оригинальные документы на авто и экспортные бумаги. Недавно внедорожник Chevrolet Blazer прошел техобслуживание.

Кстати, недавно обнаружили знаменитый шестиколесный "Гелендваген" без пробега. Его оценили в миллион долларов.

Также Фокус рассказывал о культовом спортивном седане Chevrolet 90-х в заводской упаковке.