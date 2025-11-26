Гість із 70-х: виявлено культовий 45-річний позашляховик без пробігу (відео)

У США виставили на продаж Chevrolet Blazer 1979 року. Позашляховик взагалі не експлуатувався і непогано зберігся.

Капсула часу Chevrolet Blazer коштує 114 900 доларів, хоча зазвичай такі позашляховики з пробігом у 5-7 разів дешевші. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

На одометрі цього Chevrolet K5 Blazer 1979 року висвічується пробіг 50 миль (80 км). Позашляховик простояв 45 років у гаражі.

Авто виявили у столиці Венесуели Каракасі в 2024 році. Було встановлено, що в 1979 році його продали підприємцю, який займався корпоративними автопарками, проте із невідомих причин той не поставив машину одній з місцевих компаній, а залишив її у гаражі.

Пробіг авто становить 80 км

Стан Chevrolet K5 Blazer не можна назвати ідеальним, адже місцями лакофарбове покриття пошкоджене. Зате салон чудово зберігся, а шини досі рідні.

Chevrolet Blazer 1979 року оснащений 5,7-літровим V8, який дефорсували до 165 к. с. через екологічні норми. Позашляховик отримав 3-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід.

Салон Chevrolet Blazer у непоганому стані

Залишилися й оригінальні документи на авто та експортні папери. Нещодавно позашляховик Chevrolet Blazer пройшов техобслуговування.

