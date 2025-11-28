Один из 2500: в Киеве заметили редкий семейный спорткар Audi 2000-х (фото)

В Киеве сфотографировали редкий универсал Audi S4 2000-х годов. Заряженное семейное авто оснащено мощным 344-сильным V8.

Спортивный универсал Audi S4 Avant — настоящий раритет, ведь всего с 2005 по 2008 год выпустили всего 2500 таких автомобилей. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Выпустили всего 2500 таких авто Фото: Topcars UA

Автомобиль является заряженной версией Audi A4 B7. Главное его отличие скрывается под капотом — там установлен 4,2-литровый V8 на 344 л.с. и 410 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

В Киеве заметили легендарный заряженный Audi 2000-х: он быстрее BMW M5 E39 (фото)

Audi S4 B7 предлагали с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП и комплектовали фирменным полным приводом Quattro. Также авто имеет спортивную подвеску и увеличенные тормоза.

Фото: Topcars UA

Отличить заряженный вариант от стандартного Audi A4 Avant B7 можно по иной решетке радиатора, скромному обвесу, увеличенному спойлеру и диффузору. Также преодолели 18-дюймовые диски, а сзади видны две широкие выхлопные трубы.

В салоне установили спортивные руль и кресла Фото: Audi

В салоне установлены спортивные руль и сиденья, а педали украшены металлическими накладками. Спортивное авто довольно практичное, ведь просторное внутри и имеет вместительный (442-1184 л) багажник.

Кстати, недавно в столице засветился еще более экстремальный Audi RS4 B7 с 420-сильным вариантом этого двигателя.

Также Фокус рассказывал о новых недорогих электромобилях Audi с запасом хода более 700 км.