Один із 2500: у Києві помітили рідкісний сімейний спорткар Audi 2000-х (фото)
У Києві сфотографували рідкісний універсал Audi S4 2000-х. Заряджене сімейне авто оснащене потужним 344-сильним V8.
Спортивний універсал Audi S4 Avant — справжній раритет, адже всього з 2005 по 2008 рік випустили лише 2500 таких автомобілів. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Автомобіль є зарядженою версією Audi A4 B7. Головна його відмінність ховається під капотом – там встановлено 4,2-літровий V8 на 344 к. с. та 410 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.Важливо
Audi S4 B7 пропонували з 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП та комплектували фірмовим повним приводом Quattro. Також авто має спортивну підвіску та збільшені гальма.
Відрізнити заряджений варіант від стандартного Audi A4 Avant B7 можна за інакшою решіткою радіатора, скромним обвісом, збільшеним спойлером та дифузором. Також долали 18-дюймові диски, а ззаду видно дві широкі вихлопні труби.
У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а педалі прикрашені металічними накладками. Спортивне авто доволі практичне, адже просторе всередині та має місткий (442-1184 л) багажник.
