Один із 2500: у Києві помітили рідкісний сімейний спорткар Audi 2000-х (фото)

У Києві сфотографували рідкісний універсал Audi S4 2000-х. Заряджене сімейне авто оснащене потужним 344-сильним V8.

Спортивний універсал Audi S4 Avant — справжній раритет, адже всього з 2005 по 2008 рік випустили лише 2500 таких автомобілів. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Випустили лише 2500 таких авто Фото: Topcars UA

Автомобіль є зарядженою версією Audi A4 B7. Головна його відмінність ховається під капотом – там встановлено 4,2-літровий V8 на 344 к. с. та 410 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Audi S4 B7 пропонували з 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП та комплектували фірмовим повним приводом Quattro. Також авто має спортивну підвіску та збільшені гальма.

Фото: Topcars UA

Відрізнити заряджений варіант від стандартного Audi A4 Avant B7 можна за інакшою решіткою радіатора, скромним обвісом, збільшеним спойлером та дифузором. Також долали 18-дюймові диски, а ззаду видно дві широкі вихлопні труби.

У салоні встановили спортивні кермо і крісла Фото: Audi

У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а педалі прикрашені металічними накладками. Спортивне авто доволі практичне, адже просторе всередині та має місткий (442-1184 л) багажник.

До речі, нещодавно в столиці засвітився ще екстремальніший Audi RS4 B7 із 420-сильним варіантом цього двигуна.

