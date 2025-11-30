Недооцененные модели: топ 10 наименее популярных авто, которые удивляют качеством

Конкуренция на автомобильном рынке с каждым годом только усиливается. Особенно после массового выхода китайских брендов, которые наполнили рынок доступными и хорошо оснащенными моделями. Из-за этого даже достойные автомобили от известных производителей нередко остаются без должного внимания.

Аналитики издания Topspeed исследовали открытые данные о продажах и определили десятку моделей, которые продаются крайне плохо, хотя заслуживают значительно большей популярности.

Вот перечень недооцененных авто:

Mini Hard-Top 2-Door. Несмотря на общий интерес к компактным городским авто, эта модель так и не нашла свою нишу. Основные претензии — ограниченное пространство и невысокая практичность.

Несмотря на общий интерес к компактным городским авто, эта модель так и не нашла свою нишу. Основные претензии — ограниченное пространство и невысокая практичность. Jeep Compass. В классе компактных кроссоверов конкуренция чрезвычайно жесткая, поэтому для потенциальных покупателей всегда находится более выгодная альтернатива.

В классе компактных кроссоверов конкуренция чрезвычайно жесткая, поэтому для потенциальных покупателей всегда находится более выгодная альтернатива. Mercedes-Benz SL. Икона модельного ряда Mercedes, которая страдает от главной проблемы премиум-брендов — слишком высокой цены.

Икона модельного ряда Mercedes, которая страдает от главной проблемы премиум-брендов — слишком высокой цены. Nissan Versa Sedan. Доступный седан с минимальным набором технологий. Но покупатели все чаще выбирают модели, которые за небольшую доплату предлагают гораздо больше.

Доступный седан с минимальным набором технологий. Но покупатели все чаще выбирают модели, которые за небольшую доплату предлагают гораздо больше. Ford Mustang. Легенда американского автопрома уже несколько лет демонстрирует спад продаж, и главная причина опять же — стоимость.

Легенда американского автопрома уже несколько лет демонстрирует спад продаж, и главная причина опять же — стоимость. Volvo XC90. Качественный премиальный кроссовер, остающийся в тени более активных конкурентов от BMW и Lexus.

Качественный премиальный кроссовер, остающийся в тени более активных конкурентов от BMW и Lexus. Audi A6. Спрос на представительские седаны в целом падает — и даже такая сильная модель не стала исключением.

Спрос на представительские седаны в целом падает — и даже такая сильная модель не стала исключением. Audi A4. Когда-то один из самых популярных седанов, но падение репутации из-за проблем с надежностью и сильное давление конкурентов привели к уменьшению продаж.

Когда-то один из самых популярных седанов, но падение репутации из-за проблем с надежностью и сильное давление конкурентов привели к уменьшению продаж. Maserati Grecale. Попытка бренда ворваться в давно поделенный сегмент кроссоверов оказалась запоздалой — конкуренты здесь слишком сильны.

Попытка бренда ворваться в давно поделенный сегмент кроссоверов оказалась запоздалой — конкуренты здесь слишком сильны. Jaguar F-PACE. Модель, которую эксперты считают сбалансированной и привлекательной, но по неизвестным причинам она не получила широкого признания покупателей.

Відео дня

Напомним, в Киеве заметили торговца фруктами на роскошном кроссовере Mercedes.

Кроме того, в интернете показали уникальный шестиколесный суперкар Ferrari.