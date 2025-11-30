Авто
Недооцененные модели: топ 10 наименее популярных авто, которые удивляют качеством
Конкуренция на автомобильном рынке с каждым годом только усиливается. Особенно после массового выхода китайских брендов, которые наполнили рынок доступными и хорошо оснащенными моделями. Из-за этого даже достойные автомобили от известных производителей нередко остаются без должного внимания.
Аналитики издания Topspeed исследовали открытые данные о продажах и определили десятку моделей, которые продаются крайне плохо, хотя заслуживают значительно большей популярности.
Вот перечень недооцененных авто:
- Mini Hard-Top 2-Door. Несмотря на общий интерес к компактным городским авто, эта модель так и не нашла свою нишу. Основные претензии — ограниченное пространство и невысокая практичность.
- Jeep Compass. В классе компактных кроссоверов конкуренция чрезвычайно жесткая, поэтому для потенциальных покупателей всегда находится более выгодная альтернатива.
- Mercedes-Benz SL. Икона модельного ряда Mercedes, которая страдает от главной проблемы премиум-брендов — слишком высокой цены.
- Nissan Versa Sedan. Доступный седан с минимальным набором технологий. Но покупатели все чаще выбирают модели, которые за небольшую доплату предлагают гораздо больше.
- Ford Mustang. Легенда американского автопрома уже несколько лет демонстрирует спад продаж, и главная причина опять же — стоимость.
- Volvo XC90. Качественный премиальный кроссовер, остающийся в тени более активных конкурентов от BMW и Lexus.
- Audi A6. Спрос на представительские седаны в целом падает — и даже такая сильная модель не стала исключением.
- Audi A4. Когда-то один из самых популярных седанов, но падение репутации из-за проблем с надежностью и сильное давление конкурентов привели к уменьшению продаж.
- Maserati Grecale. Попытка бренда ворваться в давно поделенный сегмент кроссоверов оказалась запоздалой — конкуренты здесь слишком сильны.
- Jaguar F-PACE. Модель, которую эксперты считают сбалансированной и привлекательной, но по неизвестным причинам она не получила широкого признания покупателей.
