Недооцінені моделі: топ 10 найменш популярних авто, які дивують якістю

Конкуренція на автомобільному ринку з кожним роком лише посилюється. Особливо після масового виходу китайських брендів, які наповнили ринок доступними та добре оснащеними моделями. Через це навіть гідні автомобілі від відомих виробників нерідко залишаються без належної уваги.