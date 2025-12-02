Редкий спорткар 60-х за $170 000 простоял более полувека в гараже (видео)

В США обнаружили купе Chevrolet Chevelle 1965 года в раритетной заряженной версии Z16. 375-сильное авто не ездило с начала 70-х.

Chevrolet Chevelle Z16 продемонстрировали на выставке MCACN в Чикаго. О находке рассказали в видео на Youtube-канале DezzysSpeedShop.

Спортивный Chevrolet Chevelle Z16 приобрел в 1965 году бывший военнослужащий Клифф Готтлоб, который работал в General Motors и тестировал шины для авто. Он эксплуатировал спорткар до 1971 года, а затем поставил его в гараж, где машина простояла 54 года.

Спортивное авто неплохо сохранилось Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle покрыт слоем грязи, а его шины спущены. Авто нуждается в мойке и химчистке, однако в целом его состояние довольно неплохое. Мало того, спорткар полностью оригинальный.

Вскоре автомобиль восстановят. Сейчас средняя цена Chevrolet Chevelle Z16 составляет 170 000 долларов.

Под капотом установлен 375-сильный V8 Фото: скриншот / YouTube

Дело в том, что изготовили всего 201 Chevrolet Chevelle Z16. Заряженное купе оснащено 6,5-литровым двигателем V8 396 мощностью 375 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 217 км/ч.

