Рідкісний спорткар 60-х за $170 000 простояв понад пів сторіччя в гаражі (відео)

У США виявили купе Chevrolet Chevelle 1965 року в раритетній зарядженій версії Z16. 375-сильне авто не їздило з початку 70-х.

Chevrolet Chevelle Z16 продемонстрували на виставці MCACN в Чикаго. Про знахідку розповіли у відео Youtube-каналі DezzysSpeedShop.

Спортивний Chevrolet Chevelle Z16 придбав у 1965 році колишній військовослужбовець Кліфф Готтлоб, який працював у General Motors і тестував шини для авто. Він експлуатував спорткар до 1971 року, а потім поставив його в гараж, де машина простояла 54 роки.

Спортивне авто непогано збереглося Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle покритий шаром бруду, а його шини спущені. Авто потребує мийки та хімчистки, проте загалом його стан доволі непоганий. Мало того, спорткар повністю оригінальний.

Невдовзі автомобіль відновлять. Зараз середня ціна Chevrolet Chevelle Z16 становить 170 000 доларів.

Під капотом встановлено 375-сильний V8 Фото: скриншот / YouTube

Річ у тім, що виготовили лише 201 Chevrolet Chevelle Z16. Заряджене купе оснащене 6,5-літровим двигуном V8 396 потужністю 375 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 217 км/год.

