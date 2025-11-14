Раритети просто неба: у лісі знайшли велике кладовище рідкісних ретроавто (відео)

У США виявили занедбану колекцію старовинних автомобілів. Раритетні машини роками іржавіють просто неба на узліссі.

Кладовище з ретроавто розташоване у штаті Теннессі. Старовинні машини стоять на звалищі поруч із сучасними та менш цінними моделями. Про знахідки розповіли у відео на Youtube-каналі FlatBroke Garage.

Автомобілі мають власника, який зібрав їх, проте не має змоги відреставрувати. Він готовий розпродати машини колекціонерам, які візьмуться відновити їх. Утім, і стан більшості автомобілів залишає бажати кращого.

Chevrolet Bel Air Фото: скриншот / YouTube

На звалищі зібрані моделі однієї марки – Chevrolet 60-х та початку 70-х. Значна їх частина – повнорозмірні Chevrolet Impala різних років випуску.

Найбільш рідкісним у колекції є купе Chevrolet Impala 1961 року з 5,7-літровим V8. Також ідентифікували седан Impala 1963 року та кабріолет 1969 року з 6,5-літровим двигуном та кондиціонером.

Кабріолет Chevrolet Impala 1969 року Фото: скриншот / YouTube

Крім того, привертає до себе увагу тюнінгована Chevrolet Impala 1962 року з великим 7,4-літровим V8. Поруч стоять напіврозібраний Chevrolet Biscayne 1961 року, а також купе і універсал Chevrolet Bel Air 1962 року.

