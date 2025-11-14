Підтримайте нас RU
Виявлено культовий американський спорткар 90-х без пробігу і в заводському пакуванні (фото)

Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro 1999 року ідеально зберігся | Фото: carscoops.com

У США знайшли ідеальний Chevrolet Camaro 1999 року. Знамените спортивне авто взагалі не експлуатувалося і чудово збереглося.

Це купе Chevrolet Camaro Z28 — капсула часу без пробігу і в максимально автентичному стані. Про автомобіль розповіли на сайті Carscoops.

Chevrolet Camaro 1999
Спорткар взагалі не експлуатували
Фото: carscoops.com

Спорткар Chevrolet Camaro Z28 1999 року виявили у штаті Міссурі. Автомобіль 26 років простояв у гаражі та не виїжджав на дороги, тому виглядає як новий.

Важливо
Кузов, салон та двигун Chevrolet Camaro в ідеальному стані. Мало того, кермо, сидіння та килимки автомобіля досі запаковані в заводські поліетиленові чохли. Навіть 16-дюймові шини Goodyear Eagle GS-C рідні. Збережено і оригінальну документацію на спорткар.

Салон Chevrolet Camaro 1999
Сидіння і кермо досі запаковані в поліетиленові чохли
Фото: carscoops.com

Chevrolet Camaro Z28 оснащений 5,7-літровим 305-сильним V8. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість становить 254 км/год.

мотор Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro оснащений 305-сильним V8
Фото: carscoops.com

Автомобіль пофарбований у рідкісний колір Bright Blue Metallic (його обрали лише для 237 авто). Комплектація включає кондиціонер, ABS, потужну акустику Monsoon, електроприводи сидінь та склопідйомників. Зараз капсулу часу планують продати і оцінили в $45 000.

Між іншим, нещодавно в Києві виявили культовий BMW 90-х із невеликим пробігом.

Також Фокус писав, що в Україні продається капсула часу ВАЗ-2101 за $45 000.