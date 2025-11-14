Обнаружен культовый американский спорткар 90-х без пробега и в заводской упаковке (фото)

В США нашли идеальный Chevrolet Camaro 1999 года. Знаменитое спортивное авто вообще не эксплуатировалось и прекрасно сохранилось.

Это купе Chevrolet Camaro Z28 — капсула времени без пробега и в максимально аутентичном состоянии. Об автомобиле рассказали на сайте Carscoops.

Спорткар вообще не эксплуатировался Фото: carscoops.com

Спорткар Chevrolet Camaro Z28 1999 года обнаружили в штате Миссури. Автомобиль 26 лет простоял в гараже и не выезжал на дороги, поэтому выглядит как новый.

Кузов, салон и двигатель Chevrolet Camaro в идеальном состоянии. Мало того, руль, сиденья и коврики автомобиля до сих пор упакованы в заводские полиэтиленовые чехлы. Даже 16-дюймовые шины Goodyear Eagle GS-C родные. Сохранилась и оригинальная документация на спорткар.

Сиденья и руль до сих пор упакованы в полиэтиленовые чехлы Фото: carscoops.com

Chevrolet Camaro Z28 оснащен 5,7-литровым 305-сильным V8. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость составляет 254 км/ч.

Chevrolet Camaro оснащен 305-сильным V8 Фото: carscoops.com

Автомобиль окрашен в редкий цвет Bright Blue Metallic (его выбрали только для 237 авто). Комплектация включает кондиционер, ABS, мощную акустику Monsoon, электроприводы сидений и стеклоподъемников. Сейчас капсулу времени планируют продать и оценили в $45 000.

