Обнаружен старинный Chevrolet, который почти 50 лет ездит на дровах (видео)

В Бразилии нашли необычный Chevrolet 1952 года. Почти полвека в него не заливали бензин, ведь авто работает на дровах.

Винтажный Chevrolet Styleline Deluxe оснащен нетипичной силовой установкой, которая без проблем работает не один десяток лет. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Нестандартный тюнинг Chevrolet выполнил его владелец Арнольдо Шмидт с сыном Элемером в 1977 году. Переделка авто заняла шесть месяцев — работали по ночам и на выходных.

В багажник Chevrolet Styleline Deluxe установили газогенератор. В результате сжигания в нем дров образуется газ, который и поступает в 3,6-литровый 105-сильный двигатель. То есть, это своеобразный аналог авто с ГБО.

Авто на дровах эксплуатируется почти 50 лет Фото: скриншот / YouTube

Запаса дров хватает примерно на 80 км пробега. Это топливо существенно дешевле бензина, то есть авто на дровах экономит средства.

Этот Chevrolet — единственное авто на дровах в Бразилии. Стоит отметить, что подобные проекты в свое время реализовали и в Украине.

Авто прошло сертификацию в федеральном университете Санта-Катарины и получило допуск к эксплуатации от Департамента транспорта Бразилии. Арнольдо Шмидт ушел из жизни в 2021 году, однако его сын Элемер продолжает ездить на Chevrolet.

