Виявлено старовинний Chevrolet, який майже 50 років їздить на дровах (відео)

У Бразилії знайшли незвичний Chevrolet 1952 року. Майже пів сторіччя в нього не заливали бензин, адже авто працює на дровах.

Вінтажний Chevrolet Styleline Deluxe оснащений нетиповою силовою установкою, яка без проблем працює не один десяток років. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Нестандартний тюнінг Chevrolet виконав його власник Арнольдо Шмідт із сином Елемером у 1977 році. Переробка авто зайняла шість місяців – працювали ночами і на вихідних.

У багажник Chevrolet Styleline Deluxe встановили газогенератор. Унаслідок спалювання в ньому дров утворюється газ, який і поступає в 3,6-літровий 105-сильний двигун. Тобто, це своєрідний аналог авто з ГБО.

Авто на дровах експлуатується майже 50 років Фото: скриншот / YouTube

Запасу дров вистачає приблизно на 80 км пробігу. Це пальне суттєво дешевше за бензин, тобто авто на дровах економить кошти.

Цей Chevrolet – єдине авто на дровах у Бразилії. Варто відзначити, що подібні проєкти свого часу реалізували і в Україні.

Авто пройшло сертифікацію у федеральному університеті Санта-Катарини і отримало допуск до експлуатації від Департаменту транспорту Бразилії. Арнольдо Шмідт пішов із життя у 2021 році, проте його син Елемер продовжує їздити на Chevrolet.

