Раритеты под открытым небом: в лесу нашли большое кладбище редких ретроавто (видео)

В США обнаружили заброшенную коллекцию старинных автомобилей. Раритетные машины годами ржавеют под открытым небом на опушке леса.

Кладбище с ретроавто расположено в штате Теннесси. Старинные машины стоят на свалке рядом с современными и менее ценными моделями. О находках рассказали в видео на Youtube-канале FlatBroke Garage.

Автомобили имеют владельца, который собрал их, однако не имеет возможности отреставрировать. Он готов распродать машины коллекционерам, которые возьмутся восстановить их. Впрочем, и состояние большинства автомобилей оставляет желать лучшего.

Chevrolet Bel Air Фото: скриншот / YouTube

На свалке собраны модели одной марки — Chevrolet 60-х и начала 70-х. Значительная их часть — полноразмерные Chevrolet Impala разных годов выпуска.

Наиболее редким в коллекции является купе Chevrolet Impala 1961 года с 5,7-литровым V8. Также идентифицировали седан Impala 1963 года и кабриолет 1969 года с 6,5-литровым двигателем и кондиционером.

Кабриолет Chevrolet Impala 1969 года Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, привлекает к себе внимание тюнингованная Chevrolet Impala 1962 года с большим 7,4-литровым V8. Рядом стоят полуразобранный Chevrolet Biscayne 1961 года, а также купе и универсал Chevrolet Bel Air 1962 года.

