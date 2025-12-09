В Украине хотят ввести стандарты ЕС на дорогах: что изменится для дальнобойщиков

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который содержит положения о режимах труда и отдыха водителей, а также контроле над этим и наказаниях за нарушения. Все они соответствуют современным нормам государств-членов Евросоюза.

"В долгосрочной перспективе ожидается значительное повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности с тяжелыми последствиями, формирование здоровой конкуренции на рынке автоперевозок, полная совместимость украинской системы контроля со стандартами Европейского Союза и укрепление позиций украинских перевозчиков на международном рынке", — говорится в пояснительной записке к законопроекту №14280, зарегистрированному 8 декабря.

Отдых дальнобойщиков: какие будут требования

Один водитель должен управлять не более 9 часов в сутки. Максимум дважды за одну календарную неделю период управления может быть увеличен до 10 часов. В целом дальнобойщик должен проводить за рулем не более 56 часов в неделю, в течение двух недель подряд — не более 90.

После максимум 4,5 часа непрерывного управления водитель обязан сделать перерыв на 45 минут, если не идет на отдых. Перерыв можно делить на две части: первая — не менее 15 минут, вторая — не менее 30 минут. Эти части перерыва должны быть распределены так, чтобы не было превышения продолжительности непрерывного управления.

"Во время перерыва водитель не должен выполнять другую работу, связанную с перевозкой, и должен использовать это время исключительно для отдыха, питания или личных нужд. Перерывы, предусмотренные этой статьей, не засчитываются в ежедневные или еженедельные периоды отдыха", — отметили законодатели.

Также устанавливается ежедневный период отдыха, который должен длиться не менее 11 часов подряд в сутки. Он может быть разделен на две части, но тогда будет длиться дольше: не менее 3 часов — первая часть, и не менее 9 часов — вторая. Однако сокращенный отдых 9-11 часов может применяться максимум трижды между полноценными.

Кроме того, водители будут иметь еженедельный период отдыха — минимум 45 часов. Другой вариант — чередование полноценного отдыха с сокращенным (минимум 24 часа), но тогда недостающие часы должны компенсировать. Тогда разницу должны присоединять к другому периоду отдыха продолжительностью не менее 9 часов. Важно, что в это время дальнобойщику запрещено находиться в кабине. Сокращенный ежедневный отдых можно проводить в машине, но только при условии, если она стоит на безопасной стоянке, и там есть спальные места.

Автомобильных перевозчиков обяжут организовать работу, чтобы были соблюдены нормы по отдыху и перерывам, а водителей — выполнять соответствующие требования.

Отдых дальнобойщиков: как это будут контролировать

Во всех транспортных средствах, которые перевозят пассажиров или груз и имеют общую разрешенную максимальную массу более 3,5 тонны или вмещают более 9 человек (включая водителя), необходимо будет установить и откалибровать цифровые или умные тахографы. Речь идет о контрольных устройствах, которые записывают данные о:

скорости движения;

времени и продолжительности управления;

перерывах, отдыхе и другой работе водителя;

пройденном расстоянии;

событиях и неисправностях.

За нарушение новых норм предусмотрены штрафы, в частности:

за невыполнение обязанности по считыванию, хранению и предоставлению данных тахографа — в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (10 200 гривен);

за использование устройств обхода или вмешательства в работу тахографа — в размере 1 000 НМДГ (17 тысяч гривен);

за управление транспортным средством без карточки водителя — в размере 300 НМДГ (5 100 гривен).

