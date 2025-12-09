В Україні хочуть запровадити стандарти ЄС на дорогах: що зміниться для далекобійників

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який містить положення щодо режимів праці та відпочинку водіїв, а також контролю над цим та покарань за порушення. Усі вони відповідають сучасним нормам держав-членів Євросоюзу.

"У довгостроковій перспективі очікується значне підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності з тяжкими наслідками, формування здорової конкуренції на ринку автоперевезень, повна сумісність української системи контролю зі стандартами Європейського Союзу та зміцнення позицій українських перевізників на міжнародному ринку", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №14280, зареєстрованого 8 грудня.

Відпочинок далекобійників: які будуть вимоги

Один водій має керувати не більш як 9 годин на добу. Максимум двічі за один календарний тиждень період керування може бути збільшений до 10 годин. Загалом далекобійник має проводити за кермом не більше 56 годин на тиждень, в протягом двох тижнів поспіль — не більше 90.

Після максимум 4,5 години безперервного керування водій зобов'язаний зробити перерву на 45 хвилин, якщо не йде на відпочинок. Перерву можна ділити на дві частини: перша — не менше 15 хвилин, друга — не менше 30 хвилин. Ці частини перерви мають бути розподілені так, щоб не було перевищення тривалості безперервного керування.

"Під час перерви водій не повинен виконувати іншу роботу, пов’язану з перевезенням, та має використовувати цей час виключно для відпочинку, харчування або особистих потреб. Перерви, передбачені цією статтею, не зараховуються до щоденних або щотижневих періодів відпочинку", — наголосили законодавці.

Також встановлюється щоденний період відпочинку, який має тривати не менше 11 годин поспіль на добу. Він може бути розділений на дві частини, але тоді триватиме довше: не менше 3 годин — перша частина, і не менше 9 годин — друга. Однак скорочений відпочинок 9-11 годин може застосовуватися максимум тричі між повноцінними.

Окрім того, водії матимуть щотижневий період відпочинку — мінімум 45 годин. Інший варіант — чергування повноцінного відпочинку зі скороченим (мінімум 24 години), але тоді відсутні години мають компенсувати. Тоді різницю мають приєднувати до іншого періоду відпочинку тривалістю не менше 9 годин. Важливо, що у цей час далекобійнику заборонено перебувати у кабіні. Скорочений щотиждений відпочинок можна проводити в машині, але лише за умови, якщо вона стоїть на безпечній стоянці, і там є спальні місця.

Автомобільних перевізників зобов'яжуть організувати роботу, щоб були дотримані норми щодо відпочинку і перерв, а водіїв — виконувати відповідні вимоги.

Відпочинок далекобійників: як це контролюватимуть

В усіх транспортних засобах, які перевозять пасажирів або вантаж і мають загальну дозволену максимальну масу понад 3,5 тонни або вміщують понад 9 осіб (включно з водієм), необхідно буде встановити й відкалібрувати цифрові або розумні тахографи. Йдеться про контрольні пристрої, які записують дані про:

швидкість руху;

час та тривалість керування;

перерви, відпочинок та іншу роботу водія;

пройдену відстань;

події та несправності.

За порушення нових норм передбачені штрафи, зокрема:

за невиконання обов’язку щодо зчитування, зберігання та надання даних тахографа — у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 гривень);

за використання пристроїв обходу або втручання в роботу тахографа — у розмірі 1 000 НМДГ (17 тисяч гривень);

за керування транспортним засобом без картки водія — у розмірі 300 НМДГ (5 100 гривень).

