Зв'язок не зникатиме навіть під час блекаутів: що змінить ухвалений Радою закон про швидкий інтернет

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12094, який має на меті покращити якість мобільного зв’язку та забезпечити стабільний інтернет для всіх громадян. Закон передбачає встановлення нових стандартів швидкості та створює умови для того, щоб мережі залишалися стійкими навіть під час надзвичайних ситуацій.

Як зазначили у пресслужбі парламенту, 4 листопада депутати затвердили у другому читанні закон, який вносить зміни до низки нормативних актів у сфері електронних комунікацій. Документ узгоджує національні правила з нормами Європейського Союзу, спрощує контроль за діяльністю операторів та підвищує доступність швидкого та надійного інтернету для громадян.

Закон також уточнює порядок доступу до телекомунікаційної інфраструктури та координує його з положеннями закону про доступ до об’єктів будівництва, транспорту та енергетики для розвитку мереж. Відтепер швидкість інтернету визначатиметься офіційними показниками, що дозволяє регулятору більш ефективно контролювати виконання ліцензійних умов операторами.

Документ усуває прогалини у ліцензійних вимогах та вдосконалює механізм національного роумінгу. У разі надзвичайних ситуацій мережі операторів зможуть взаємно підстраховувати одна одну, забезпечуючи безперервний зв’язок навіть під час кризових подій або можливих відключень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що ухвалений закон сприятиме доступу до швидкого та стабільного інтернету у будь-якому куточку країни — у містах, селах та під час пересування. Він підкреслив, що тепер українці зможуть залишатися на зв’язку навіть у віддалених місцях. Зокрема, документ передбачає такі зміни:

швидкий мобільний інтернет стає обов’язковим стандартом, який оператори повинні дотримуватися на всій території України;

користувачі зможуть перевіряти швидкість інтернету через смартфони, а результати автоматично надходитимуть до регулятора для контролю та оперативного реагування;

оператори отримають спрощені умови для будівництва базових станцій у сільській місцевості завдяки скасуванню мораторію на перевірки;

національний роумінг залишатиметься доступним і після завершення воєнного стану, що дозволить підтримувати зв’язок у критичних ситуаціях.

Раніше Фокус писав, що в Україні можливе тимчасове обмеження якості мобільного інтернету під час масованих атак "Шахедами", щоб ускладнити управління безпілотниками противника. Генштаб ЗСУ наголошує, що мова йде не про повне відключення зв’язку, а лише про обмеження 4G та 5G в окремих регіонах.