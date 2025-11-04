Лещенка викликають до Ради через безкоштовні поїздки "Укрзалізницею": що відомо

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що з його ініціативи член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко буде викликаний для доповіді перед Верховною Радою України. Обговорення стосуватиметься фінансової програми "УЗ-3000" та потреб компанії у додатковому фінансуванні.

Як повідомив нардеп у своєму телеграм-каналі, Лещенко був офіційно викликаний на завтра о 10:00 ранку до сесійної зали для надання детальної інформації щодо програми "УЗ-3000". Депутат підкреслив, що необхідні 150 голосів для проведення засідання вже зібрані — усі 150 зі 150.

За словами Железняка, під час доповіді Лещенко має пояснити фінансові потреби "Укрзалізниці" та роз’яснити питання, які депутат назвав "популізмом" у контексті обговорення витрат компанії. Зокрема, це дозволить парламентарям детально ознайомитися з потребами підприємства та ухвалити обґрунтоване рішення щодо виділення додаткових коштів.

"Має розповісти про цей популізм і потреби в грошах", — йдеться в дописі.

Що відомо про програму "УЗ-3000"

На початку листопада президент Володимир Зеленський представив програму "УЗ-3000", яка дозволить українцям отримати три тисячі кілометрів безкоштовних поїздок залізницею. Зокрема, ініціатива є частиною зимової підтримки та запрацює вже в грудні, даючи пасажирам можливість самостійно обирати маршрути по Україні — наприклад, Київ — Львів, Харків — Ужгород або Одеса — Дніпро.

Як пояснив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, скористатися пільгою можна лише у періоди низького попиту, коли у поїздах залишаються сотні тисяч вільних місць. Програма не є обов’язковою: пасажири самі вирішують, чи брати безкоштовний квиток, залежно від зручності дати та маршруту.

Також він підкреслив, що ініціатива не потребує додаткових витрат із держбюджету, оскільки використовується ресурс вже оплачених, але невикористаних місць. Програма "УЗ-3000" спрямована на підвищення ефективності перевезень, підтримку пасажирів та заповнюваність потягів у низький сезон, водночас не впливаючи на вантажні перевезення та фінансову стабільність "Укрзалізниці".

