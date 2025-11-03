3000 кілометрів безкоштовних подорожей: в "Укрзалізниці" пояснили, коли видаватимуть квитки

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко розповів, що нова соціальна програма "УЗ-3000" дозволить пасажирам безкоштовно подорожувати у періоди низького попиту. За його словами, скористатися пільгою можна буде лише за бажанням, якщо пасажиру підійдуть дати й маршрути.

Як повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у Facebook, програма "УЗ-3000" передбачає надання громадянам безплатних квитків на непродані місця у поїздах під час низького сезону. Ініціатива реалізується без додаткових бюджетних витрат і спрямована на підвищення ефективності використання пасажирських перевезень.

Лещенко зазначив, що раніше збитки пасажирських перевезень компенсувалися коштом прибутків від вантажних, однак через зменшення вантажопотоку під час війни уряд вирішив фінансувати ці витрати безпосередньо з держбюджету. За його словами, це відповідає європейській практиці, де фінансування пасажирського сектору є нормою.

"В нас вона запрацює, але на додачу пасажири отримають преміальні безкоштовні квитки в межах низького сезону. В Німеччині теж діє багато програм з дисконтування залізничних перевезень, що є типовим методом боротьби за клієнта та зменшення викидів СО2", — пояснив Лещенко.

Посадовець підкреслив, що програма не є обов’язковою, і пасажири самі вирішуватимуть, чи скористатися безплатним проїздом.

"Хто не захоче їхати, бо йому не підійдуть дати — той не поїде. В музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат", — зазначив він.

За словами Лещенка, йдеться про періоди зниженого попиту на перевезення — коли у поїздах залишаються сотні тисяч вільних місць. Наприклад, якщо у серпні "Укрзалізниця" перевозить 2,6 млн пасажирів, то в лютому — лише 1,9 млн. У такі місяці вагони заповнені приблизно на 70%.

"Зараз листопад, це низький сезон мобільності українців. Тільки в потягах до Львова, Ужгорода, Одеси сотні вільних місць на сьогодні, у понеділок 3 листопада. Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму "УЗ-3000", — пояснив член наглядової ради.

Він наголосив, що "Укрзалізниця" не планує надавати безкоштовні квитки у періоди високого попиту — під час свят чи канікул.

"Зрозуміло, що в час канікул або свят не буде високий попит. Але ми і не пропонуємо ці періоди в програму "УЗ-3000". Пропонуємо період низької мобільності", — заявив він.

Лещенко спростував інформацію критиків щодо можливих додаткових витрат із держбюджету, назвавши її "маячнею про додаткові розходи". Він підкреслив, що ресурсом для реалізації програми є вже оплачені, але невикористані місця у поїздах, тому нових фінансових навантажень не виникне.

"Держава профінансувала коштом платників податків УЗ, але дала можливість частині платників отримати зворотний фідбек у вигляді соціальної допомоги. Промисловість — не страждає від підняття вантажних тарифів, УЗ — отримала ресурс і населила вагони в низький сезон, громади — новий попит, бізнес — нових клієнтів. Всі у виграші", — підсумував Лещенко.

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск програми транспортної підтримки "УЗ-3000". Вона передбачає безкоштовний проїзд залізницею на відстань до 3 тисяч кілометрів для всіх українців. За словами президента, мета програми — забезпечити доступність внутрішніх подорожей для громадян під час війни та стимулювати економічну активність у регіонах.

