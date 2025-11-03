3000 километров бесплатных путешествий: в "Укрзализныце" объяснили, когда будут выдавать билеты
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко рассказал, что новая социальная программа "УЗ-3000" позволит пассажирам бесплатно путешествовать в периоды низкого спроса. По его словам, воспользоваться льготой можно будет только по желанию, если пассажиру подойдут даты и маршруты.
Как сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в Facebook, программа "УЗ-3000" предусматривает предоставление гражданам бесплатных билетов на непроданные места в поездах во время низкого сезона. Инициатива реализуется без дополнительных бюджетных расходов и направлена на повышение эффективности использования пассажирских перевозок.
Лещенко отметил, что ранее убытки пассажирских перевозок компенсировались за счет доходов от грузовых, однако из-за уменьшения грузопотока во время войны правительство решило финансировать эти расходы непосредственно из госбюджета. По его словам, это соответствует европейской практике, где финансирование пассажирского сектора является нормой.
"У нас она заработает, но в дополнение пассажиры получат премиальные бесплатные билеты в пределах низкого сезона. В Германии тоже действует много программ по дисконтированию железнодорожных перевозок, что является типичным методом борьбы за клиента и уменьшения выбросов СО2", — пояснил Лещенко.
Чиновник подчеркнул, что программа не является обязательной, и пассажиры сами будут решать, воспользоваться ли бесплатным проездом.
"Кто не захочет ехать, потому что ему не подойдут даты — тот не поедет. В музеях тоже есть бесплатные дни, но многие избегают именно этих дат", — отметил он.
По словам Лещенко, речь идет о периодах пониженного спроса на перевозки — когда в поездах остаются сотни тысяч свободных мест. Например, если в августе "Укрзализныця" перевозит 2,6 млн пассажиров, то в феврале — только 1,9 млн. В такие месяцы вагоны заполнены примерно на 70%.
"Сейчас ноябрь, это низкий сезон мобильности украинцев. Только в поездах во Львов, Ужгород, Одессу сотни свободных мест на сегодня, в понедельник 3 ноября. Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который надо направить на программу "УЗ-3000", — пояснил член наблюдательного совета.
Он отметил, что "Укрзализныця" не планирует предоставлять бесплатные билеты в периоды высокого спроса — во время праздников или каникул.
"Понятно, что во время каникул или праздников не будет высокий спрос. Но мы и не предлагаем эти периоды в программу "УЗ-3000". Предлагаем период низкой мобильности", — заявил он.
Лещенко опроверг информацию критиков о возможных дополнительных расходах из госбюджета, назвав ее "бредом о дополнительных расходах". Он подчеркнул, что ресурсом для реализации программы являются уже оплаченные, но неиспользованные места в поездах, поэтому новых финансовых нагрузок не возникнет.
"Государство профинансировало за счет налогоплательщиков УЗ, но дало возможность части плательщиков получить обратный фидбек в виде социальной помощи. Промышленность — не страдает от поднятия грузовых тарифов, УЗ — получила ресурс и населила вагоны в низкий сезон, громады — новый спрос, бизнес — новых клиентов. Все в выигрыше", — подытожил Лещенко.
Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске программы транспортной поддержки "УЗ-3000". Она предусматривает бесплатный проезд по железной дороге на расстояние до 3 тысяч километров для всех украинцев. По словам президента, цель программы — обеспечить доступность внутренних путешествий для граждан во время войны и стимулировать экономическую активность в регионах.
Фокус также писал, что "Укрзализныця" опровергла приостановку движения поездов в прифронтовых регионах.