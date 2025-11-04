Лещенко вызывают в Раду из-за бесплатных поездок "Укрзализныцей": что известно

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что по его инициативе член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко будет вызван для доклада перед Верховной Радой Украины. Обсуждение будет касаться финансовой программы "УЗ-3000" и потребностей компании в дополнительном финансировании.

Как сообщил нардеп в своем телеграм-канале, Лещенко был официально вызван на завтра в 10:00 утра в сессионный зал для предоставления детальной информации по программе "УЗ-3000". Депутат подчеркнул, что необходимые 150 голосов для проведения заседания уже собраны — все 150 из 150.

По словам Железняка, во время доклада Лещенко должен объяснить финансовые потребности "Укрзализныци" и разъяснить вопросы, которые депутат назвал "популизмом" в контексте обсуждения расходов компании. В частности, это позволит парламентариям детально ознакомиться с потребностями предприятия и принять обоснованное решение о выделении дополнительных средств.

"Должен рассказать об этом популизме и потребности в деньгах", — говорится в заметке.

Что известно о программе "УЗ-3000"

В начале ноября президент Владимир Зеленский представил программу "УЗ-3000", которая позволит украинцам получить три тысячи километров бесплатных поездок по железной дороге. В частности, инициатива является частью зимней поддержки и заработает уже в декабре, давая пассажирам возможность самостоятельно выбирать маршруты по Украине — например, Киев — Львов, Харьков — Ужгород или Одесса — Днепр.

Как пояснил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, воспользоваться льготой можно только в периоды низкого спроса, когда в поездах остаются сотни тысяч свободных мест. Программа не является обязательной: пассажиры сами решают, брать ли бесплатный билет, в зависимости от удобства даты и маршрута.

Также он подчеркнул, что инициатива не требует дополнительных расходов из госбюджета, поскольку используется ресурс уже оплаченных, но неиспользованных мест. Программа "УЗ-3000" направлена на повышение эффективности перевозок, поддержку пассажиров и заполняемость поездов в низкий сезон, при этом не влияя на грузовые перевозки и финансовую стабильность "Укрзализныци".

