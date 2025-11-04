Связь не будет пропадать даже во время блэкаутов: что изменит принятый Радой закон о быстром интернете

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12094, который имеет целью улучшить качество мобильной связи и обеспечить стабильный интернет для всех граждан. Закон предусматривает установление новых стандартов скорости и создает условия для того, чтобы сети оставались устойчивыми даже во время чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в пресс-службе парламента, 4 ноября депутаты утвердили во втором чтении закон, который вносит изменения в ряд нормативных актов в сфере электронных коммуникаций. Документ согласовывает национальные правила с нормами Европейского Союза, упрощает контроль за деятельностью операторов и повышает доступность быстрого и надежного интернета для граждан.

Закон также уточняет порядок доступа к телекоммуникационной инфраструктуре и координирует его с положениями закона о доступе к объектам строительства, транспорта и энергетики для развития сетей. Отныне скорость интернета будет определяться официальными показателями, что позволяет регулятору более эффективно контролировать выполнение лицензионных условий операторами.

Документ устраняет пробелы в лицензионных требованиях и совершенствует механизм национального роуминга. В случае чрезвычайных ситуаций сети операторов смогут взаимно подстраховывать друг друга, обеспечивая непрерывную связь даже во время кризисных событий или возможных отключений.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что принятый закон будет способствовать доступу к быстрому и стабильному интернету в любом уголке страны — в городах, селах и во время передвижения. Он подчеркнул, что теперь украинцы смогут оставаться на связи даже в отдаленных местах. В частности, документ предусматривает следующие изменения:

быстрый мобильный интернет становится обязательным стандартом, который операторы должны соблюдать на всей территории Украины;

пользователи смогут проверять скорость интернета через смартфоны, а результаты автоматически будут поступать к регулятору для контроля и оперативного реагирования;

операторы получат упрощенные условия для строительства базовых станций в сельской местности благодаря отмене моратория на проверки;

национальный роуминг будет оставаться доступным и после завершения военного положения, что позволит поддерживать связь в критических ситуациях.

Также во время заседания депутаты проголосовали за то, чтобы вызвать члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко для доклада перед Верховной Радой Украины, чтобы обсудить финансовую программу "УЗ-3000".

Ранее Фокус писал, что в Украине возможно временное ограничение качества мобильного интернета во время массированных атак "Шахедами", чтобы усложнить управление беспилотниками противника. Генштаб ВСУ подчеркивает, что речь идет не о полном отключении связи, а лишь об ограничении 4G и 5G в отдельных регионах.