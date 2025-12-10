Худшие китайские авто: кто попал в список и почему

Китайские автомобильные марки быстро становятся популярными по всему миру, во многом благодаря своим технологичным интерьерам и привлекательным ценам. Но зачастую они оказываются полны недостатков.

Британские журналисты опубликовали исследование, рассказав о двух китайских автомобилях, которых следует избегать, даже если цена на них кажется привлекательной. Они даже прогнозируют, что одна из моделей резко потеряет в цене за три года, пишет The Sun, основываясь на исследовании автожурнала "What Car?"

Автоэксперты протестировали многие из самых популярных современных марок китайского производства, оценивая их по таким параметрам, как производительность, практичность, надежность и эксплуатационные расходы, и выявил "худшие" модели.

Для понимания контекста, в обзоре основное внимание уделялось брендам, происходящим из Китая или штаб-квартира которых находится в Китае – поэтому MG и Smart включены в него, – в то время как принадлежащие китайцам, но не являющиеся китайскими брендами, такие как Volvo, не включены.

Электромобиль Skywell BE11

Первым в списке идет Skywell BE11, который, несмотря на конкурентоспособный запас хода и просторный салон, получил всего одну звезду – среди недостатков можно отметить нечеткое управление, ограниченное сцепление с дорогой, вялую педаль тормоза и неудобную информационно-развлекательную систему.

Электромобиль Skywell BE11 раскритиковали за "вялый" тормоз Фото: Соцсети

Особую обеспокоенность вызывает амортизация: согласно прогнозам, потери за три года будут больше, чем у таких ключевых конкурентов, как Renault Scenic и Skoda Enyaq, а по некоторым оценкам, автомобиль может потерять почти две трети своей стоимости.

Он также дороже, чем Hyundai Kona Electric, и стоит примерно столько же, сколько Kia Niro EV, но не может сравниться с ним по качеству отделки.

Семиместный Maxus MIFA 9

Maxus MIFA 9 — еще один автомобиль, которого следует избегать, поскольку этот редко встречающийся семиместный электромобиль дешевле некоторых альтернатив, но при этом имеет небольшой запас хода, некомфортную езду и интерьер, лишенный ощущения премиум-класса.

Maxus MIFA 9 оказался некомфортным Фото: Соцсети

В прошлом году он получил две звезды, при этом журнал снизил оценку за то, что он недостаточно дешев по сравнению с аналогичными семиместными внедорожниками.

