Найгірші китайські авто: хто потрапив до списку і чому

Китайські автомобільні марки швидко стають популярними по всьому світу, багато в чому завдяки своїм технологічним інтер'єрам і привабливим цінам. Але найчастіше вони виявляються сповнені недоліків.

Британські журналісти опублікували дослідження, розповівши про два китайські автомобілі, яких слід уникати, навіть якщо ціна на них здається привабливою. Вони навіть прогнозують, що одна з моделей різко втратить у ціні за три роки, пише The Sun, ґрунтуючись на дослідженні автожурналу "What Car?"

Автоексперти протестували багато з найпопулярніших сучасних марок китайського виробництва, оцінюючи їх за такими параметрами, як продуктивність, практичність, надійність і експлуатаційні витрати, і виявили "найгірші" моделі.

Для розуміння контексту, в огляді основна увага приділялася брендам, які походять з Китаю або штаб-квартира яких розташована в Китаї — тому MG і Smart включено до нього, — тоді як бренди, що належать китайцям, але не є китайськими брендами, як-от Volvo, не включено.

Відео дня

Електромобіль Skywell BE11

Першим у списку йде Skywell BE11, який, незважаючи на конкурентоспроможний запас ходу і просторий салон, отримав лише одну зірку — серед недоліків можна відзначити нечітке управління, обмежене зчеплення з дорогою, мляву педаль гальма і незручну інформаційно-розважальну систему.

Електромобіль Skywell BE11 розкритикували за "мляве" гальмо Фото: Соцсети

Особливу стурбованість викликає амортизація: згідно з прогнозами, втрати за три роки будуть більшими, ніж у таких ключових конкурентів, як Renault Scenic і Skoda Enyaq, а за деякими оцінками, автомобіль може втратити майже дві третини своєї вартості.

Він також дорожчий, ніж Hyundai Kona Electric, і коштує приблизно стільки ж, скільки Kia Niro EV, але не може зрівнятися з ним за якістю оздоблення.

Семимісний Maxus MIFA 9

Maxus MIFA 9 — ще один автомобіль, якого слід уникати, оскільки цей рідкісний семимісний електромобіль дешевший за деякі альтернативи, але при цьому має невеликий запас ходу, некомфортну їзду та інтер'єр, позбавлений відчуття преміум-класу.

Maxus MIFA 9 виявився некомфортним Фото: Соцсети

Минулого року він отримав дві зірки, при цьому журнал знизив оцінку за те, що він недостатньо дешевий порівняно з аналогічними семимісними позашляховиками.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як заряджати електрокари в умовах відключень світла.

Також стало відомо, що китайський автовиробник BYD поповнить лінійку одразу кількома новими електричними моделями.