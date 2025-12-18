14 новых локаций: в полиции рассказали, где еще установят камеры TruCAM

С 18 ноября полиция установит камеры фиксации превышения скорости TruCAM на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов.

Они будут обустроены на тех участках, где работают камеры автоматической фиксации нарушений. Об этом сообщили в Нацполиции.

Там отметили, что комбинированный метод сочетания камер автофиксации и TruCAM обеспечивает более высокую эффективность контроля за соблюдением скоростного режима.

Новые камеры будут установлены на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

Где будут работать камеры TruCAM Фото: Патрульная полиция

"В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы временно не применяют. В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM используют на отдельных безопасных участках", — пояснили в полиции.

После добавления новых камер в Украине будет работать 160 приборов TruCAM. Патрульные будут осуществлять измерения скорости на 335 участках дорог.

Для обозначения TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Кроме того, в полиции обещают, что автомобили патрульной полиции будут находиться на видимом месте с включенными синими проблесковыми маячками.

Чем TruCam отличается от камер автоматической фиксации превышения скорости

TruCAM — лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Устройство может фиксировать объекты в любом направлении на расстоянии от 15 до 1200 метров. Его технические возможности позволяют выявить нарушение скоростного режима, идентифицировать транспортное средство, номерной знак и личность водителя. Съемка более четкого качества возможна на расстоянии 70 метров от объекта.

Зато камера автоматической фиксации нарушения ПДД охватывает зону дороги в 50 — 70 м в длину и 10 — 11 м в ширину — то есть не более трех полос. Камера постоянно "смотрит" перед собой и когда ловит в кадре объект, который превышает действующий лимит на 21 км/ч, начинает записывать видео. А когда объектив наводит наилучшую резкость на номерной знак, делается и фотокадр.

Напомним, что в Украине готовятся ввести систему штрафных баллов для водителей, которая позволит не только накладывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, но и лишать прав.

Также Кабмин предлагал увеличить срок, за который можно оплатить штраф за нарушение ПДД до 15 дней.