Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

14 новых локаций: в полиции рассказали, где еще установят камеры TruCAM

Автомобиль патрульной полиции
Иллюстративное фото: патрульная полиция | Фото: Киевская областная военная администрация

С 18 ноября полиция установит камеры фиксации превышения скорости TruCAM на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов.

Они будут обустроены на тех участках, где работают камеры автоматической фиксации нарушений. Об этом сообщили в Нацполиции.

Там отметили, что комбинированный метод сочетания камер автофиксации и TruCAM обеспечивает более высокую эффективность контроля за соблюдением скоростного режима.

Новые камеры будут установлены на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости.

Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Фото: Патрульная полиция
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM
Где будут работать камеры TruCAM

"В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы временно не применяют. В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM используют на отдельных безопасных участках", — пояснили в полиции.

Відео дня

После добавления новых камер в Украине будет работать 160 приборов TruCAM. Патрульные будут осуществлять измерения скорости на 335 участках дорог.

Для обозначения TruCAM установлены дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Кроме того, в полиции обещают, что автомобили патрульной полиции будут находиться на видимом месте с включенными синими проблесковыми маячками.

Чем TruCam отличается от камер автоматической фиксации превышения скорости

TruCAM — лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Устройство может фиксировать объекты в любом направлении на расстоянии от 15 до 1200 метров. Его технические возможности позволяют выявить нарушение скоростного режима, идентифицировать транспортное средство, номерной знак и личность водителя. Съемка более четкого качества возможна на расстоянии 70 метров от объекта.

Зато камера автоматической фиксации нарушения ПДД охватывает зону дороги в 50 — 70 м в длину и 10 — 11 м в ширину — то есть не более трех полос. Камера постоянно "смотрит" перед собой и когда ловит в кадре объект, который превышает действующий лимит на 21 км/ч, начинает записывать видео. А когда объектив наводит наилучшую резкость на номерной знак, делается и фотокадр.

Напомним, что в Украине готовятся ввести систему штрафных баллов для водителей, которая позволит не только накладывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, но и лишать прав.

Также Кабмин предлагал увеличить срок, за который можно оплатить штраф за нарушение ПДД до 15 дней.