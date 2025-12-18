14 нових локацій: у поліції розповіли, де ще встановлять камери TruCAM

З 18 грудня поліція встановить камери фіксації перевищення швидкості TruCAM на 14 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.

Вони будуть облаштовані на тих ділянках, де працюють камери автоматичної фіксації порушень. Про це повідомили у Нацполіції.

Там наголосили, що комбінований метод поєднання камер автофіксації та TruCAM забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму.

Нові камери будуть встановлені на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

"У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади тимчасово не застосовують. Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM використовують на окремих безпечних ділянках", — пояснили в поліції.

Після додавання нових камер в Україні працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг.

Для позначення TruCAM встановлені дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію. Крім того, у поліції обіцяють, що автомобілі патрульної поліції перебуватимуть на видимому місці з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Чим TruCam відрізняється від камер автоматичної фіксації перевищення швидкості

TruCAM — лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Пристрій може фіксувати об’єкти в будь-якому напрямку на відстані від 15 до 1200 метрів. Його технічні можливості дозволяють виявити порушення швидкісного режиму, ідентифікувати транспортний засіб, номерний знак та особу водія. Зйомка більш чіткої якості можлива на відстані 70 метрів від об’єкту.

Натомість камера автоматичної фіксації порушення ПДР охоплює зону дороги у 50 – 70 м в довжину і 10 – 11 м завширшки – тобто не більше трьох смуг. Камера постійно "дивиться" перед собою і коли ловить у кадрі об’єкт, який перевищує діючий ліміт на 21 км/год, починає записувати відео. А коли об’єктив наводить найкращу різкість на номерний знак, робиться і фотокадр.

Нагадаємо, що в Україні готуються запровадити систему штрафних балів для водіїв, яка дозволятиме не лише накладати штрафи за порушення правил дорожнього руху, а й позбавляти прав.

Також Кабмін пропонував збільшити термін, за який можна оплатити штраф за порушення ПДР до 15 днів.