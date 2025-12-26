Названы лучшие новые авто 2025 года, которые со временем можно выгодно перепродать (фото)

Эксперты выделили несколько моделей седанов и внедорожников, которые стоят своей цены. Эти машины отличаются комфортом и плавностью езды и отличаются долгосрочным качеством.

Лучшие новые автомобили 2025-2026 годов назвал со ссылкой на данные американской компании по оценке транспортных средств и исследованиям автомобильной промышленности Kelley Blue Book и комментарии автоэкспертов сайт GoBankingRates. Авторы материала собрали авто, стоимость которых не превышает 50 000 долларов.

Хонда Аккорд

По словам владельца автомастерской Lakeview Automotive Тони Бернса, Honda Accord является одним из самых популярных автомобилей в США.

"Honda Accord был отличным выбором на протяжении многих лет. Модель 2025 года не является исключением", — отметил Бернс.

Он добавил, что этот седан плавно ездит, экономно использует топливо и имеет просторный салон, а также отличается надежностью, что делает его отличным выбором. Бернс рассказал, что в Honda Accord 2025 года есть множество технологий, и при этом эту модель не сложно ремонтировать и можно перепродать за хорошую цену.

Седан Honda Accord экономит топливо и имеет просторный салон Фото: Honda

Toyota Camry

Другой популярный седан, на который рекомендует обратить внимание Бернс — Toyota Camry 2025 года. С текущего года эта модель доступна только в гибридной версии, но автоэксперт считает, что это может быть плюсом.

"Она выглядит стильно, хорошо управляется и невероятно эффективна", — сказал Тони Бернс.

Подобно Honda Accord, Toyota Camry имеет плавный ход и комфортный салон, и ее так же можно выгодно перепродать.

Седан Toyota Camry можно выгодно перепродать Фото: Вадим Добровольский

Хонда Пилот

Дорогим вариантом качественного нового авто эксперт автомобильной отрасли с AutoInsurance.org Мелани Массон назвала внедорожник Honda Pilot. По словам Массон, эта модель имеет роскошный интерьер просторного салона и будет надежным выбором для семьи или людей, которые имеют много друзей.

"Он прекрасно подходит для людей, которые хотят иметь автомобиль в течение длительного времени, потому что вы, вероятно, получите 10 лет надежной службы", — отметила эксперт.

Она добавила, что этот внедорожник оснащен системой безопасности Honda Sensing, которая входит в стандартную комплектацию всех автомобилей бренда.

"Это превышает отраслевые стандарты и помогает сделать Pilot одним из самых безопасных автомобилей на дороге", — пояснила Массон.

Внедорожник Honda Pilot имеет репутацию долговечного автомобиля Фото: Flickr

Hyundai Ioniq 5

Также среди лучших новых автомобилей эксперты выделили электромобиль Hyundai Ioniq 5 2026 года выпуска — по версии Kelley Blue Book он занимает второе место среди электрических внедорожников. По оценке специалистов, этот электрокар уступает по качеству только более крупному и дорогому Hyundai Ioniq 9.

Благодаря функции быстрой зарядки аккумулятор этой модели можно зарядить от 10% до 80% всего за 20 минут — это преимущество может пригодиться во время отключений света.

Hyundai Ioniq 5 отличается высоким качеством при относительно небольшой цене Фото: Hyundai

