Какие авто быстрее всего ломаются после покупки: механик назвал 10 моделей (фото)
Покупая автомобиль в условиях постоянной инфляции и роста цен, хочется быть уверенным в том, что в ближайшее время не придется вложить круглую сумму в его ремонт. Механик Джейкоб Картер выделил модели, которые попадают на СТО с серьезными проблемами преждевременно.
Перечень наименее надежных авто составил сайт GoBankingRates на основе информации опытного механика и владельца блога Engine Rev Up, посвященного тонкостям технического обслуживания и ремонта автомобилей, Джейкоба Картера. Эти модели чаще нуждаются в ремонте и особенно ломаются после того, как одометр покажет более 150 000 км пробега.
Nissan Altima
Среднеразмерный седан Nissan Altima хвалят за надежную производительность, комфорт и передовые функции безопасности, но у этого автомобиля есть одно слабое место. Картер рассказал, что собственные Altima вскоре после пересечения отметки в 150 000 км сталкиваются с преждевременным выходом из строя бесступенчатой трансмиссии, что может привести к дорогостоящему ремонту.
BMW 3 Серии
BMW 3 Серии со спортивной динамикой вождения и инновационными технологическими функциями, по словам Картера, оказывается дорогим в обслуживании. Часто эта модель требует ремонта двигателя или электрики уже после 150 000 км пробега.
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery, несмотря на свои преимущества, заработал репутацию автомобиля с проблемной пневматической подвеской, электрическими аномалиями и преждевременным выходом из строя трансмиссии.
Fiat 500
Компактный Fiat 500 кажется хорошим выбором для маневрирования по городским улицам, но Картер предупредил, что эта миниатюрная машина часто попадает к механикам с проблемами двигателя, в частности протеканием масла, а из-за ограниченного пространства в моторном отсеке ремонт может стоить недешево.
Jeep Wrangler
Культовый внедорожник Jeep Wrangler с прочной конструкцией способен преодолевать различные сложные местности, однако Картер отметил, что это авто подвержено проблемам с рулем и подвеской и уязвимо к ржавчине.
Ford Fiesta
Компактный Ford Fiesta считается идеальным выбором для горожан благодаря своей компактности и экономному расходу топлива. Однако экономию на бензине могут свести на нет расходы на ремонт: по опыту Картера, эта модель часто имеет проблемы с трансмиссией и электричеством.
Chrysler 200
Среднеразмерный седан Chrysler 200 получил популярность благодаря своему элегантному дизайну и комфортному интерьеру, однако "начинка" часто требует дорогостоящего ремонта. Среди самых распространенных проблем Картер назвал поломки двигателя, трансмиссии и электрики при относительно небольшом пробеге.
Volkswagen Tiguan
Стильный и комфортный Volkswagen Tiguan может казаться привлекательным вариантом для эстетов, однако Картер предупредил, что этот автомобиль после 150 000 км пробега часто сталкивается с проблемами с трансмиссией, которые требуют дорогостоящего ремонта.
Mini Cooper
Популярный благодаря своей компактности и самобытному дизайну Mini Cooper может разочаровать владельца после длительной эксплуатации. По словам Картера, эта модель часто страдает от протечек масла, поломок турбокомпрессора, подвески и электрики.
Tesla Model S
Джейкоб Картер говорит, что электрокар Tesla Model S поражает передовыми технологиями и ускорением, однако ремонт такого автомобиля может влететь в копеечку. На отметке в 150 000 км или вскоре после нее эта машина требует дорогостоящей замены аккумуляторного блока.
Напомним, 14 декабря сайт GoBankingRates назвал самые надежные и наименее долговечные авто. Самые высокие позиции в топе заняли производители из Японии.
11 декабря GoBankingRates со ссылкой на экспертов называл самые надежные семейные внедорожники, которые способны служить более 15 лет без серьезных проблем.