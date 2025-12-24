Какие авто быстрее всего ломаются после покупки: механик назвал 10 моделей (фото)

Покупая автомобиль в условиях постоянной инфляции и роста цен, хочется быть уверенным в том, что в ближайшее время не придется вложить круглую сумму в его ремонт. Механик Джейкоб Картер выделил модели, которые попадают на СТО с серьезными проблемами преждевременно.

Перечень наименее надежных авто составил сайт GoBankingRates на основе информации опытного механика и владельца блога Engine Rev Up, посвященного тонкостям технического обслуживания и ремонта автомобилей, Джейкоба Картера. Эти модели чаще нуждаются в ремонте и особенно ломаются после того, как одометр покажет более 150 000 км пробега.

Nissan Altima

Среднеразмерный седан Nissan Altima хвалят за надежную производительность, комфорт и передовые функции безопасности, но у этого автомобиля есть одно слабое место. Картер рассказал, что собственные Altima вскоре после пересечения отметки в 150 000 км сталкиваются с преждевременным выходом из строя бесступенчатой трансмиссии, что может привести к дорогостоящему ремонту.

BMW 3 Серии

BMW 3 Серии со спортивной динамикой вождения и инновационными технологическими функциями, по словам Картера, оказывается дорогим в обслуживании. Часто эта модель требует ремонта двигателя или электрики уже после 150 000 км пробега.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery, несмотря на свои преимущества, заработал репутацию автомобиля с проблемной пневматической подвеской, электрическими аномалиями и преждевременным выходом из строя трансмиссии.

Fiat 500

Компактный Fiat 500 кажется хорошим выбором для маневрирования по городским улицам, но Картер предупредил, что эта миниатюрная машина часто попадает к механикам с проблемами двигателя, в частности протеканием масла, а из-за ограниченного пространства в моторном отсеке ремонт может стоить недешево.

Jeep Wrangler

Культовый внедорожник Jeep Wrangler с прочной конструкцией способен преодолевать различные сложные местности, однако Картер отметил, что это авто подвержено проблемам с рулем и подвеской и уязвимо к ржавчине.

Ford Fiesta

Компактный Ford Fiesta считается идеальным выбором для горожан благодаря своей компактности и экономному расходу топлива. Однако экономию на бензине могут свести на нет расходы на ремонт: по опыту Картера, эта модель часто имеет проблемы с трансмиссией и электричеством.

Chrysler 200

Среднеразмерный седан Chrysler 200 получил популярность благодаря своему элегантному дизайну и комфортному интерьеру, однако "начинка" часто требует дорогостоящего ремонта. Среди самых распространенных проблем Картер назвал поломки двигателя, трансмиссии и электрики при относительно небольшом пробеге.

Volkswagen Tiguan

Стильный и комфортный Volkswagen Tiguan может казаться привлекательным вариантом для эстетов, однако Картер предупредил, что этот автомобиль после 150 000 км пробега часто сталкивается с проблемами с трансмиссией, которые требуют дорогостоящего ремонта.

Mini Cooper

Популярный благодаря своей компактности и самобытному дизайну Mini Cooper может разочаровать владельца после длительной эксплуатации. По словам Картера, эта модель часто страдает от протечек масла, поломок турбокомпрессора, подвески и электрики.

Tesla Model S

Джейкоб Картер говорит, что электрокар Tesla Model S поражает передовыми технологиями и ускорением, однако ремонт такого автомобиля может влететь в копеечку. На отметке в 150 000 км или вскоре после нее эта машина требует дорогостоящей замены аккумуляторного блока.

