Які авто найшвидше ламаються після покупки: механік назвав 10 моделей (фото)

Купуючи автомобіль за умов постійної інфляції та зростання цін, хочеться бути впевненим у тому, що найближчим часом не доведеться вкласти круглу суму в його ремонт. Механік Джейкоб Картер виокремив моделі, які потрапляють на СТО з серйозними проблемами передчасно.

Перелік найменш надійних авто склав сайт GoBankingRates на основі інформації досвідченого механіка та власника блогу Engine Rev Up, присвяченого тонкощам технічного обслуговування та ремонту автомобілів, Джейкоба Картера. Ці моделі частіше потребують ремонту та особливо ламаються після того, як одометр покаже понад 150 000 км пробігу.

Nissan Altima

Середньорозмірний седан Nissan Altima хвалять за надійну продуктивність, комфорт і передові функції безпеки, та у цього автомобіля є одне слабке місце. Картер розповів, що власні Altima невдовзі після перетину позначки в 150 000 км стикаються з передчасним виходом з ладу безступеневої трансмісії, що може призвести до дорогого ремонту.

Модель Nissan Altima часто передчасно виходить з ладу Фото: Nissan

BMW 3 Серії

BMW 3 Серії зі спортивною динамікою водіння та інноваційними технологічними функціями, за словами Картера, виявляється дорогим в обслуговуванні. Часто ця модель потребує ремонту двигуна чи електрики вже після 150 000 км пробігу.

BMW 3 Series вимагає високих витрат на обслуговування Фото: BMW

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery, попри свої переваги, заробив репутацію автомобіля з проблемною пневматичною підвіскою, електричними аномаліями та передчасним виходом з ладу трансмісії.

Land Rover Discovery часто має проблеми з підвіскою та трансмісією Фото: Land Rover

Fiat 500

Компактний Fiat 500 здається хорошим вибором для маневрування міськими вулицями, та Картер попередив, що ця мініатюрна автівка часто потрапляє до механіків з проблемами двигуна, зокрема протіканням оливи, а через обмежений простір у моторному відсіку ремонт може коштувати недешево.

Компактність Fiat 500 є причиною високої вартості ремонту Фото: Fiat

Jeep Wrangler

Культовий позашляховик Jeep Wrangler з міцною конструкцією здатен долати різні складні місцевості, проте Картер зазначив, що це авто схильне до проблем з кермом і підвіскою та вразливе до іржі.

Jeep Wrangler нерідко страждає від іржі Фото: Jeep

Ford Fiesta

Компактний Ford Fiesta вважається ідеальним вибором для містян завдяки своїй компактності та економним розходом пального. Проте економію на бензині можуть звести нанівець витрати на ремонт: за досвідом Картера, ця модель часто має проблеми з трансмісією та електрикою.

Fiesta від Ford часто має проблеми з трансмісією та електрикою Фото: Ford

Chrysler 200

Середньорозмірний седан Chrysler 200 здобув популярність завдяки своєму елегантному дизайну та комфортному інтер'єру, однак "начинка" часто потребує дорогого ремонту. Серед найпоширеніших проблем Картер назвав поломки двигуна, трансмісії та електрики за відносно невеликого пробігу.

Двигун, трансмісія та електрика Chrysler 200 часто потребує ремонту Фото: Wikipedia

Volkswagen Tiguan

Стильний і комфортний Volkswagen Tiguan може здаватися привабливим варіантом для естетів, проте Картер попередив, що цей автомобіль після 150 000 км пробігу часто стикається з проблемами з трансмісією, які вимагають дорогого ремонту.

Volkswagen Tiguan нерідко має проблеми з трансмісією Фото: Volkswagen

Mini Cooper

Популярний завдяки своїй компактності та самобутньому дизайну Mini Cooper може розчарувати власника після тривалої експлуатації. За словами Картера, ця модель часто страждає від протікання оливи, поломок турбокомпресора, підвіски та електрики.

Власники Mini Cooper стикаються з витоками оливи та поломками турбокомпресора Фото: MINI

Tesla Model S

Джейкоб Картер каже, що електрокар Tesla Model S вражає передовими технологіями та прискоренням, однак ремонт такої автівки може влетіти в копієчку. На позначці в 150 000 км чи невдовзі після неї ця машина потребує дорогої заміни акумуляторного блоку.

Tesla Model S потребує дорогої заміни акумуляторного блоку Фото: Скріншот/youtube

