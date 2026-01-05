Эксперт назвал четыре электромобиля, которые превосходят Tesla

Когда речь заходит об электромобилях, многим на ум сразу приходит Tesla. Однако существуют электромобили, превосходящие Tesla по запасу хода, скорости зарядки, внутреннему пространству, внедорожным характеристикам и даже эксплуатационным расходам.

Журналисты поговорили с Заком Шефской, генеральным директором CarEdge, который рассказал, какие четыре электромобиля, по его мнению, заслуживают куда большего внимания, чем электрокар от Илона Маска, пишет GOBankingRates.

Lucid Air

Это электромобиль премиум-класса, который во многом является прямым конкурентом Tesla Model S. Однако Lucid действительно выделяется своей экономичностью, запасом хода и общим уровнем комфорта.

Lucid Air Фото: carscoops.com

"Если вы рассматриваете Tesla Model S, то Lucid Air заслуживает внимания. Этот роскошный седан предлагает более быструю зарядку, больший запас хода и лучшую экономичность", — сказал Шефска, добавив, что это, фактически, на данный момент это самый экономичный автомобиль на рынке.

Rivian R1T

Хотя Tesla Cybertruck и доминирует в заголовках новостей, когда дело доходит до реальных внедорожных возможностей, Rivian R1T неизменно доказывает свою состоятельность в полевых условиях. Этот электромобиль-пикап создан с учетом требований к эксплуатации на открытом воздухе.

Rivian R1T Фото: Rivian

R1T также практичен для повседневной езды. Он предлагает быструю зарядку и хороший запас хода, что делает его пригодным как для ежедневных поездок на работу, так и для поездок на выходные.

Chevrolet Silverado EV

Запас хода имеет значение, особенно для покупателей пикапов, и здесь доминирует Chevrolet Silverado EV. С расчетным запасом хода в 770 км на одной зарядке, это трудно превзойти.

Chevrolet Silverado EV Фото: General Motors

"Благодаря сверхбыстрой зарядке, автомобиль может проехать 200 км всего за 10 минут, что является замечательным достижением, учитывая огромную емкость аккумулятора", — сказал Шефска.

Volvo EX90

Для семей, сравнивающих трехрядные электрические внедорожники, на ум может прийти Tesla Model X, но Volvo EX90 может оказаться лучшим вариантом для повседневных семейных нужд.

Volvo EX90 Фото: Volvo

"EX90 предлагает больше роскошных функций, запас хода в 500 км и вместимость до семи пассажиров, что делает его одним из лучших трехрядных электрических семейных внедорожников", — отметил автоэксперт.

Напомним, линейку BYD Seal 07 расширят — к плагин-гибриду присоединится электрическая модификация. Запас хода седана достигнет 700 км. Новый BYD Seal 07 EV дебютирует в ближайшие месяцы и в Китае будет стоить до $20 000.

Ранее Фокус рассказывал, что электромобили BYD стали самыми популярными авто в Украине.