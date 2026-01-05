Експерт назвав чотири електромобілі, які перевершують Tesla

Коли мова заходить про електромобілі, багатьом на думку одразу спадає Tesla. Однак існують електромобілі, що перевершують Tesla за запасом ходу, швидкістю заряджання, внутрішнім простором, позашляховими характеристиками і навіть експлуатаційними витратами.

Журналісти поговорили із Заком Шефською, генеральним директором CarEdge, який розповів, які чотири електромобілі, на його думку, заслуговують на значно більшу увагу, ніж електрокар від Ілона Маска, пише GOBankingRates.

Lucid Air

Це електромобіль преміум-класу, який багато в чому є прямим конкурентом Tesla Model S. Однак Lucid справді виділяється своєю економічністю, запасом ходу та загальним рівнем комфорту.

Lucid Air Фото: carscoops.com

"Якщо ви розглядаєте Tesla Model S, то Lucid Air заслуговує на увагу. Цей розкішний седан пропонує більш швидку зарядку, більший запас ходу і кращу економічність", — сказав Шефска, додавши, що це, фактично, на даний момент це найекономічніший автомобіль на ринку.

Rivian R1T

Хоча Tesla Cybertruck і домінує в заголовках новин, коли справа доходить до реальних позашляхових можливостей, Rivian R1T незмінно доводить свою спроможність у польових умовах. Цей електромобіль-пікап створено з урахуванням вимог до експлуатації на відкритому повітрі.

Rivian R1T Фото: Rivian

R1T також практичний для повсякденної їзди. Він пропонує швидку зарядку і хороший запас ходу, що робить його придатним як для щоденних поїздок на роботу, так і для поїздок на вихідні.

Chevrolet Silverado EV

Запас ходу має значення, особливо для покупців пікапів, і тут домінує Chevrolet Silverado EV. З розрахунковим запасом ходу в 770 км на одній зарядці, це важко перевершити.

Chevrolet Silverado EV Фото: General Motors

"Завдяки надшвидкій зарядці, автомобіль може проїхати 200 км лише за 10 хвилин, що є чудовим досягненням з огляду на величезну ємність акумулятора", — сказав Шефска.

Volvo EX90

Для сімей, які порівнюють трирядні електричні позашляховики, на думку може спасти Tesla Model X, але Volvo EX90 може виявитися найкращим варіантом для повсякденних сімейних потреб.

Volvo EX90 Фото: Volvo

"EX90 пропонує більше розкішних функцій, запас ходу в 500 км і місткість до семи пасажирів, що робить його одним із найкращих трирядних електричних сімейних позашляховиків", — зазначив автоексперт.

