Раскрыты подробности доступного аналога Tesla Model S от BYD с запасом хода 700 км (фото)
Линейку BYD Seal 07 расширят — к плагин-гибриду присоединится электрическая модификация. Запас хода седана достигнет 700 км.
Новый BYD Seal 07 EV дебютирует в ближайшие месяцы и в Китае будет стоить до $20 000. Фото и подробности электрокара появились на сайте CarNewsChina.
Электромобиль BYD Seal 07 внешне мало чем отличается от плагин-гибридной модификации и выдержан в фирменном стиле марки. Большой семейный седан Е-класса размером с Tesla Model S получил новую переднюю часть с иными фарами и без радиаторной решетки.
Габариты BYD Seal 07 EV:
- длина — 4995 мм;
- ширина — 1910 мм;
- высота — 1495 мм;
- колесная база — 2900 мм;
- масса — 1940 кг.
Салон BYD Seal 07 не показали, но вряд ли он сильно изменится по сравнению с плагин-гибридом, то есть на передней панели установят два экрана. Кроме того, известно, что электрокар получит систему полуавтономного движения.
Новый BYD Seal 07 EV оснастят 326-сильным электромотором и батареей емкостью 69 кВт∙ч. Запас хода электромобиля составит 705 км по циклу CLTC, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.
