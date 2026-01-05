Раскрыты подробности доступного аналога Tesla Model S от BYD с запасом хода 700 км (фото)

Линейку BYD Seal 07 расширят — к плагин-гибриду присоединится электрическая модификация. Запас хода седана достигнет 700 км.

Новый BYD Seal 07 EV дебютирует в ближайшие месяцы и в Китае будет стоить до $20 000. Фото и подробности электрокара появились на сайте CarNewsChina.

Электромобиль BYD Seal 07 внешне мало чем отличается от плагин-гибридной модификации и выдержан в фирменном стиле марки. Большой семейный седан Е-класса размером с Tesla Model S получил новую переднюю часть с иными фарами и без радиаторной решетки.

Запас хода BYD Seal 07 составляет 705 км Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Seal 07 EV:

длина — 4995 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2900 мм;

масса — 1940 кг.

Салон BYD Seal 07 не показали, но вряд ли он сильно изменится по сравнению с плагин-гибридом, то есть на передней панели установят два экрана. Кроме того, известно, что электрокар получит систему полуавтономного движения.

Салон плагин-гибрида BYD Seal 07 Фото: CarNewsChina

Новый BYD Seal 07 EV оснастят 326-сильным электромотором и батареей емкостью 69 кВт∙ч. Запас хода электромобиля составит 705 км по циклу CLTC, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

