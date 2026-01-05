Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Раскрыты подробности доступного аналога Tesla Model S от BYD с запасом хода 700 км (фото)

BYD Seal 07
BYD Seal 07 получит электрический вариант | Фото: CarNewsChina

Линейку BYD Seal 07 расширят — к плагин-гибриду присоединится электрическая модификация. Запас хода седана достигнет 700 км.

Новый BYD Seal 07 EV дебютирует в ближайшие месяцы и в Китае будет стоить до $20 000. Фото и подробности электрокара появились на сайте CarNewsChina.

Электромобиль BYD Seal 07 внешне мало чем отличается от плагин-гибридной модификации и выдержан в фирменном стиле марки. Большой семейный седан Е-класса размером с Tesla Model S получил новую переднюю часть с иными фарами и без радиаторной решетки.

новый BYD Seal 07
Запас хода BYD Seal 07 составляет 705 км
Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Seal 07 EV:

  • длина — 4995 мм;
  • ширина — 1910 мм;
  • высота — 1495 мм;
  • колесная база — 2900 мм;
  • масса — 1940 кг.
Важно
Запас хода — 1000 км: флагманский электрокар BYD получит самую большую в мире батарею (фото)
Запас хода — 1000 км: флагманский электрокар BYD получит самую большую в мире батарею (фото)

Салон BYD Seal 07 не показали, но вряд ли он сильно изменится по сравнению с плагин-гибридом, то есть на передней панели установят два экрана. Кроме того, известно, что электрокар получит систему полуавтономного движения.

Відео дня
салон BYD Seal 07
Салон плагин-гибрида BYD Seal 07
Фото: CarNewsChina

Новый BYD Seal 07 EV оснастят 326-сильным электромотором и батареей емкостью 69 кВт∙ч. Запас хода электромобиля составит 705 км по циклу CLTC, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что электромобили BYD стали самыми популярными авто в Украине.

Также мы писали о новом семейном электрокроссовере Volkswagen ID.UNYX 08.