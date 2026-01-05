Розкрито подробиці доступного аналога Tesla Model S від BYD із запасом ходу 700 км (фото)
Лінійку BYD Seal 07 розширять – до плагін-гібрида приєднається електрична модифікація. Запас ходу седана сягне 700 км.
Новий BYD Seal 07 EV дебютує в найближчі місяці і в Китаї коштуватиме до $20 000. Фото та подробиці електрокара з’явилися на сайті CarNewsChina.
Електромобіль BYD Seal 07 зовні мало чим відрізняється від плагін-гібридної модифікації та витриманий у фірмовому стилі марки. Великий сімейний седан Е-класу розміром із Tesla Model S отримав нову передню частину з інакшими фарами і без радіаторної решітки.
Габарити BYD Seal 07 EV:
- довжина — 4995 мм;
- ширина — 1910 мм;
- висота — 1495 мм;
- колісна база — 2900 мм;
- маса — 1940 кг.
Салон BYD Seal 07 не показали, але навряд чи він сильно зміниться порівняно з плагін-гібридом, тобто на передній панелі встановлять два екрани. Крім того, відомо, що електрокар отримає систему напівавтономного руху.
Новий BYD Seal 07 EV оснастять 326-сильним електромотором та батареєю ємністю 69 кВт∙год. Запас ходу електромобіля складе 705 км за циклом CLTC, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.
Раніше Фокус розповідав, що електромобілі BYD стали найпопулярнішими авто в Україні.
Також ми писали про новий сімейний електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08.