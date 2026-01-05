Розкрито подробиці доступного аналога Tesla Model S від BYD із запасом ходу 700 км (фото)

Лінійку BYD Seal 07 розширять – до плагін-гібрида приєднається електрична модифікація. Запас ходу седана сягне 700 км.

Новий BYD Seal 07 EV дебютує в найближчі місяці і в Китаї коштуватиме до $20 000. Фото та подробиці електрокара з’явилися на сайті CarNewsChina.

Електромобіль BYD Seal 07 зовні мало чим відрізняється від плагін-гібридної модифікації та витриманий у фірмовому стилі марки. Великий сімейний седан Е-класу розміром із Tesla Model S отримав нову передню частину з інакшими фарами і без радіаторної решітки.

Запас ходу BYD Seal 07 становить 705 км Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Seal 07 EV:

довжина — 4995 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2900 мм;

маса — 1940 кг.

Важливо

Запас ходу — 1000 км: флагманський електрокар BYD отримає найбільшу в світі батарею (фото)

Салон BYD Seal 07 не показали, але навряд чи він сильно зміниться порівняно з плагін-гібридом, тобто на передній панелі встановлять два екрани. Крім того, відомо, що електрокар отримає систему напівавтономного руху.

Відео дня

Салон плагін-гібрида BYD Seal 07 Фото: CarNewsChina

Новий BYD Seal 07 EV оснастять 326-сильним електромотором та батареєю ємністю 69 кВт∙год. Запас ходу електромобіля складе 705 км за циклом CLTC, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що електромобілі BYD стали найпопулярнішими авто в Україні.

Також ми писали про новий сімейний електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08.