Руль вращается сам по себе: BMW отзывает десятки тысяч авто из-за жуткого дефекта

BMW отзывает автомобили для устранения очень странного дефекта. Руль кроссовера X3 самовольно вращается, даже если не касаться его.

Проблемы с рулем обнаружили в BMW X3 2025 и 2026 модельного года. Всего BMW отзывает 36 922 авто, сообщает сайт Carscoops.

Автомобили BMW X3 получили дефектное программное обеспечение. Из-за сбоя ПО руль иногда может самовольно поворачиваться даже тогда, когда водитель не касается его, а машина стоит.

В сети появилось видео, в котором руль BMW X3 довольно быстро крутится вправо и влево без какого-либо вмешательства со стороны водителя. Автомобиль при этом не движется.

Эксперты Национальной ассоциации безопасности дорожного движения США (NHTSA) объяснили, что из-за сбоя ПО не распознается неисправность одного из каналов в датчике крутящего момента рулевого управления.

Проблемы обнаружили в 36 922 BMW X3 2025 и 2026 годов Фото: BMW

К счастью проблемы с рулем BMW несложно исправить — для этого уже выпустили беспроводное обновление программного обеспечения. Кроссоверы BMW X3 можно будет пофиксить самостоятельно, однако при желании владельцы смогут посетить ближайший сервисный центр BMW, где им бесплатно установят это обновление.

