Кермо обертається саме по собі: BMW відкликає десятки тисяч авто через моторошний дефект

BMW відкликає автомобілі для усунення дуже дивного дефекту. Кермо кросовера X3 самовільно обертається, навіть якщо не торкатися його.

Проблеми з кермом виявили в BMW X3 2025 та 2026 модельного року. Усього BMW відкликає 36 922 авто, повідомляє сайт Carscoops.

Автомобілі BMW X3 отримали дефектне програмне забезпечення. Через збій ПЗ кермо іноді може самовільно повертатися навіть тоді, коли водій не торкається його, а машина стоїть.

У мережі з’явилося відео, у якому кермо BMW X3 доволі швидко крутиться праворуч та ліворуч без будь-якого втручання з боку водія. Автомобіль при цьому не рухається.

Експерти Національної асоціації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) пояснили, що через збій ПЗ не розпізнається несправність одного з каналів у датчику крутного моменту кермового управління.

На щастя проблеми з кермом BMW нескладно виправити – для цього вже випустили бездротове оновлення програмного забезпечення. Кросовери BMW X3 можна буде пофіксити самостійно, проте за бажання власники зможуть відвідати найближчий сервісний центр BMW, де їм безкоштовно встановлять це оновлення.

