Honda готовит нового гибридного конкурента BMW X3 и Audi Q5 (фото)

Новая Acura RDX появится в ближайшие годы. Премиальный кроссовер впервые станет гибридом.

Кроссовер Acura RDX четвертого поколения сейчас находится в разработке. Первый его тизер опубликовали на официальном сайте премиального подразделения Honda.

На фото видно, что новая Acura RDX отличается стремительным обтекаемым профилем с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей. Заднее стекло прикрыто спойлером, а крылья расширены. Видны и тоненькие светодиодные фары.

Отмечается, что кроссовер Acura RDX станет первой моделью марки с новой гибридной установкой с двумя электромоторами и полным приводом. Не исключено, что речь идет о версии установки e:HEV, которой оснащен кроссовер Honda CR-V.

Примечательно, что нынешнюю Acura RDX прекратят выпускать в 2026 году, однако модель новой генерации появится не сразу — для ее разработки возьмут паузу.

Интересно, что кроссовер Acura RDX в этом году отмечает 20-летний юбилей. Премиальная модель конкурирует с Audi Q5, BMW X3 и Lexus NX. Всего уже продано более 850 000 авто трех поколений.

Ранее стало известно, что Honda изменила логотип и сначала его получат не все модели марки.

Также Фокус рассказывал о новом электрокроссовере от Sony и Honda.