Honda готує нового гібридного конкурента BMW X3 та Audi Q5 (фото)

Нова Acura RDX з'явиться у найближчі роки. Преміальний кросовер уперше стане гібридом.

Кросовер Acura RDX четвертого покоління наразі перебуває у розробці. Перший його тизер опублікували на офіційному сайті преміального підрозділу Honda.

На фото видно, що нова Acura RDX вирізняється стрімким обтічним профілем із довгим капотом, високою віконною лінією та вигнутим дахом. Заднє скло прикрите спойлером, а крила розширені. Видно і тоненькі світлодіодні фари.

Зазначається, що кросовер Acura RDX стане першою моделлю марки із новою гібридною установкою з двома електромоторами та повним приводом. Не виключено, що мова йде про версію установки e:HEV, якою оснащений кросовер Honda CR-V.

Примітно, що нинішню Acura RDX припинять випускати в 2026 році, проте модель нової генерації з'явиться не одразу — для її розробки візьмуть паузу.

Цікаво, що кросовер Acura RDX цьогоріч відзначає 20-річний ювілей. Преміальна модель конкурує з Audi Q5, BMW X3 і Lexus NX. Загалом уже продано понад 850 000 авто трьох поколінь.

