Символ змін: представлено новий логотип Honda (фото)

Honda презентувала новий логотип. Спочатку його отримають не всі моделі японського бренду.

Нова емблема Honda з'явиться на автомобілях японської марки починаючи з 2027 року. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Спочатку новий логотип Honda отримають електромобілі та найважливіші гібриди, причому першими нею прикрасять електрокари нового покоління сімейства Honda 0. Бензинові моделі поки що залишаться зі старою емблемою.

Першими нову емблему отримають електрокари Фото: Honda

Нове лого Honda — знайома літера "Н", яка стала лаконічнішою, пласкішою та позбулася рамки. Подібний мінімалістський підхід зараз у моді.

Нова емблема Honda символізує трансформацію японського автовиробника та галузі в цілому. Автомобілі електрифікуються та отримують інтелектуальні технології.

Відео дня

Важливо

Переосмислена легенда: культовий суперкар Honda повертають у виробництво (фото)

Логотип Honda уперше з'явився в 1963 році та раніше вже кілька разів оновлювався і змінював стиль. Дизайн емблеми символізує дві витягнуті руки, що є втіленням бажання розширити можливості мобільності та задовольнити потреби людей у ​​всьому світі.

До речі, нещодавно презентували новий електрокросовер від Sony та Honda.

Також Фокус розповідав про найважливіші автомобільні новинки 2026 року.