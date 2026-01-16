Не узнать: компактная доступная Honda кардинально изменилась (фото)

Представлена новая Honda Fit 2026. Недорогой компактный автомобиль изменился до неузнаваемости.

Honda Fit прошла модернизацию и дебютировала в Китае, ведь это одна из стран, где выпускается модель. Напомним, что на европейском рынке (и в Украине, в частности) она известна как Honda Jazz. Подробности новинки раскрыли на сайте Honda.

Honda Fit дебютировала в бензиновой версии Фото: Honda

Дизайн Honda Fit 2026 претерпел кардинальные изменения. Обновленная модель получила переднюю часть в нетипичном для марки стиле — с тоненькой решеткой радиатора, двухуровневыми фарами и массивным бампером. Это несколько увеличило размеры авто — длина выросла до 4169 мм.

Салон Honda Fit 2026 изменился значительно меньше — там лишь установили увеличенный 10,1-дюймовый тачскрин. "Фишкой" авто является технология Magic Seats — задние кресла, в которых поднимаются подушки.

Новая Honda Fit дебютировала с 1,5-литровым бензиновым двигателем, который стал мощнее — развивает 124 л. с. В паре с ним работает вариатор. Как известно, Honda Jazz также предлагается в 121-сильном гибридном варианте e:HEV.

В салоне установили больший тачскрин Фото: Honda

Цена Honda Fit 2026 в Китае стартует с 66 800 юаней ($9600). Пока не известно, появится ли в таком виде модель на других рынках.

