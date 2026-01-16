Не впізнати: компактна доступна Honda кардинально змінилася (фото)
Представлена нова Honda Fit 2026. Недорогий компактний автомобіль змінився до невпізнання.
Honda Fit пройшла модернізацію і дебютувала в Китаї, адже це одна з країн, де випускають модель. Нагадаємо, що на європейському ринку (і в Україні, зокрема) вона відома як Honda Jazz. Подробиці новинки розкрили на сайті Honda.
Дизайн Honda Fit 2026 зазнав кардинальних змін. Оновлена модель отримала передню частину в нетиповому для марці стилі — з тоненькою решіткою радіатора, дворівневими фарами та масивним бампером. Це дещо збільшило розміри авто — довжина зросла до 4169 мм.Важливо
Салон Honda Fit 2026 змінився значно менше — там лише встановили збільшений 10,1-дюймовий тачскрін. "Фішкою" авто є технологія Magic Seats — задні крісла, в яких піднімаються подушки.
Нова Honda Fit дебютувала з 1,5-літровим бензиновим двигуном, який став потужнішим — розвиває 124 к. с. У парі з ним працює варіатор. Як відомо, Honda Jazz також пропонують у 121-сильному гібридному варіанті e:HEV.
Ціна Honda Fit 2026 у Китаї стартує з 66 800 юанів ($9600). Наразі не відомо, чи в такому вигляді модель з'явиться на інших ринках.
